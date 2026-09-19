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Τα εντυπωσιακά σουτ με το αριστερό του Καρέτσα και η αφίσα του για τον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Στουτγκάρδη, δείτε βίντεο
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Μπορούσια Ντόρτμουντ Στουτγκάρδη

Τα εντυπωσιακά σουτ με το αριστερό του Καρέτσα και η αφίσα του για τον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Στουτγκάρδη, δείτε βίντεο

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται να έχει αφήσει πίσω του το επεισόδιο υγείας που είχε στην πρεμιέρα του Champions League με τη Ντόρτμουντ

Τα εντυπωσιακά σουτ με το αριστερό του Καρέτσα και η αφίσα του για τον αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Στουτγκάρδη, δείτε βίντεο
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας άφησε πίσω του το επεισόδιο στην πρεμιέρα του Champions League κι επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ μέσα στην εβδομάδα, με στόχο να μπει και πάλι άμεσα σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Χαρακτηριστικό το βίντεο της Μπορούσια από την τελευταία προπόνηση με τη φράση «αυτό το αριστερό πόδι».



Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε τρομάξει άπαντες στη Βεστφαλία όταν ξάπλωσε στο χορτάρι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ με πρόβλημα αδιαθεσίας, κινητοποιώντας άμεσα το ιατρικό επιτελείο της ομάδας που τον μετέφερε εκτός γηπέδου με φορείο.Σε ανακοίνωση που ακολούθησε, η Ντόρτμουντ έκανε λόγο για θέματα στην κυκλοφορία του αίματος και συμπλήρωσε πως ο Καρέτσας θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για τη διαπίστωση του προβλήματος, οι οποίες ωστόσο βγήκαν καθαρές.

Κι αφού έλειψε προληπτικά από τον προηγούμενο αγώνα της ομάδας του απέναντι στην Πάντερμπορν, ο 18χρονος φαίνεται πως είναι έτοιμος να φορέσει και πάλι τα ποδοσφαιρικά παπούτσια σε αγώνα.

Η Ντόρτμουντ μάλιστα φρόντισε να «κλείσει το μάτι» σχετικά με τη διαθεσιμότητά του Καρέτσα και ανάρτησε την προαναγγελία για τον επικείμενο αγώνα απέναντι στη Στουτγκάρδη (19/9) με φωτογραφία του.

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Πηγή: gazzetta.gr

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