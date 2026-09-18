TradeWinds: Ο Θανάσης Λασκαρίδης ετοιμάζει «χρυσή» πώληση νεότευκτου VLCC

Έκτοτε, σύμφωνα με εκτιμήσεις του TradeWinds, Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν υπογράψει 215 συμβόλαια για την κατασκευή νέων δεξαμενόπλοιων, φορτηγών πλοίων και πλοίων μεταφοράς αερίου, συνολικής αξίας άνω των 16 δισ. δολαρίων.Ο Θανάσης Λασκαρίδης έχει ήδη παραλάβει από τη Hengli 10 φορτηγά πλοία τύπου kamsarmax, τα οποία βρίσκονται όλα σε εμπορική λειτουργία.Επιπλέον, αναμένει την παράδοση δύο LR2 product tankers από το κινεζικό ναυπηγείο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027.Παράλληλα, είχε προχωρήσει σε παραγγελίες πέντε MR2 product tankers στα ναυπηγεία Jinglu Penglai, με το πρώτο από αυτά να έχει ήδη παραδοθεί και να έχει ξεκινήσει να απασχολείται σε χρονοναύλωση διάρκειας ενός έτους από ενεργειακή εταιρεία.