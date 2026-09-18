Ολυμπιακός: Οι σκέψεις του Αλγουαθίλ για τα άκρα της άμυνας ενόψει Λεβαδειακού

Το «φάρμακο» για τον Ολυμπιακό
είναι οι νίκες και η επιτυχία επί της Γιαγκελόνια έφερε ηρεμία στην ομάδα του Πειραιά. Μπροστά της έχει τον αγώνα με τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα και θέλει πάση θυσία να επιστρέψει στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ
ξέρει πολύ καλά ότι μέσα από τις επιτυχίες θα κερδίζει χρόνο για να δουλεύει με περισσότερη ηρεμία.
Είναι ένα θέμα το τι θα κάνει με την ενδεκάδα, αφού η ομάδα προέρχεται από ένα απαιτητικό παιχνίδι για το Europa League, στο οποίο σπατάλησε πολλές δυνάμεις και ενέργεια. Ο Βάσκος προπονητής θα κάνει αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θα αλλάξει,
Έχει ενδιαφέρον το τι θα αλλάξει στα άκρα της άμυνας του Ολυμπιακού. Στο ματς με τον ΟΦΗ αριστερό μπακ ξεκίνησε ο Τικνιζάν
και στο δεξί άκρο της άμυνας έπαιξε από την αρχή ο Πέντερσεν
. Μπροστά από τον Αρμένιο είχε παίξει σε εκείνο το παιχνίδι ο Φορτούνης και μπροστά από τον Νορβηγό ο Ζότα Σίλβα.
Στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια άλλαξαν και οι δύο μπακ. Στην αριστερή πλευρά ξεκίνησε ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι
, ο οποίος έκανε κακό πρώτο ημίχρονο και στη θέση του πέρασε ο Αρμένιος. Στη δεξιά πλευρά έπαιξε από την αρχή ο Σάλιακας
, ο οποίος στο 82ο λεπτό ζήτησε και έγινε αλλαγή από τον Πέντερσεν. Είναι ένα θέμα λοιπόν ποιοι θα είναι οι μπακ με φαβορί τον Σάλιακα και τον Τικνιζάν.