Η 68χρονη Σάρον Στόουν περπάτησε στην πασαρέλα για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Η 68χρονη Σάρον Στόουν περπάτησε στην πασαρέλα για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα τολμηρό look με oversized λευκό σακάκι, μπότες λουστρίνι και έντονο μακιγιάζ
Στην πασαρέλα περπάτησε για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια η Σάρον Στόουν στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ.
Η 68χρονη ηθοποιός συμμετείχε στο σόου του οίκου Vetements για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 και υιοθέτησε ένα τολμηρό look για την εμφάνισή της, με έντονο μακιγιάζ, sleek καρέ μαλλιά και ένα oversized λευκό σακάκι συνδυασμένο με μαύρο πουκάμισο, σατέν γραβάτα δεμένη ανάποδα και ψηλές μπότες λουστρίνι πάνω από το γόνατο.
Δείτε το βίντεο
Η 68χρονη ηθοποιός συμμετείχε στο σόου του οίκου Vetements για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 και υιοθέτησε ένα τολμηρό look για την εμφάνισή της, με έντονο μακιγιάζ, sleek καρέ μαλλιά και ένα oversized λευκό σακάκι συνδυασμένο με μαύρο πουκάμισο, σατέν γραβάτα δεμένη ανάποδα και ψηλές μπότες λουστρίνι πάνω από το γόνατο.
Δείτε το βίντεο
Η εικόνα της Σάρον Στόουν στο Παρίσι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εμφανίσεις που συνηθίζει να κάνει, καθώς επιλέγει μακιγιάζ σε γήινους τόνους και πιο «ήσυχα» look, ενώ στην καθημερινότητά της τις περισσότερες φορές κυκλοφορεί άβαφη.
@wwd #SharonStone made an appearance on the runway at #Vetements’ spring/summer 2027 show in Paris. Video: @Thealexbadia ♬ original sound - WWD
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