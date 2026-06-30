Η 68χρονη Σάρον Στόουν περπάτησε στην πασαρέλα για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
GALA
Σάρον Στόουν Πασαρέλα Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η 68χρονη Σάρον Στόουν περπάτησε στην πασαρέλα για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα τολμηρό look με oversized λευκό σακάκι, μπότες λουστρίνι και έντονο μακιγιάζ

Η 68χρονη Σάρον Στόουν περπάτησε στην πασαρέλα για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην πασαρέλα περπάτησε για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια η Σάρον Στόουν στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ.

Η 68χρονη ηθοποιός συμμετείχε στο σόου  του οίκου Vetements για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 και υιοθέτησε ένα τολμηρό look για την εμφάνισή της, με έντονο μακιγιάζ, sleek καρέ μαλλιά και ένα oversized λευκό σακάκι συνδυασμένο με μαύρο πουκάμισο, σατέν γραβάτα δεμένη ανάποδα και ψηλές μπότες λουστρίνι πάνω από το γόνατο.

Δείτε το βίντεο

@wwd #SharonStone made an appearance on the runway at #Vetements’ spring/summer 2027 show in Paris. Video: @Thealexbadia ♬ original sound - WWD
Η εικόνα της Σάρον Στόουν στο Παρίσι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εμφανίσεις που συνηθίζει να κάνει, καθώς επιλέγει μακιγιάζ σε γήινους τόνους και πιο «ήσυχα» look, ενώ στην καθημερινότητά της τις περισσότερες φορές κυκλοφορεί άβαφη.
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης