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Η επιστροφή του Όσμαν στο T-Center με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, βίντεο και φωτογραφίες
Η επιστροφή του Όσμαν στο T-Center με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Τούρκος άσος μετά τις δύο σεζόν με τον Παναθηναϊκό βρέθηκε και πάλι στην έδρα των πρασίνων αλλά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ
Ο Τσέντι Όσμαν επέστρεψε σε γνώριμα λημέρια. Ο Τούρκος άσος μετά από δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε και πάλι στο T-Center στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Ο 31χρονος σμολ φοργουορντ αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και το πρόγραμμα τον έφερε στην έδρα που γνώρισε σημαντικές στιγμές την προηγούμενη διετία. Νωρίς μάλιστα στη σεζόν μια και οι ομάδες μπαίνουν τώρα σιγά σιγά σε περίοδο αγώνων και δοκιμών.
Ο Όσμαν είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό το 2024-25 και 2025-26 και σε αυτές τις δύο σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση δύο Κυπέλλων Ελλάδας.
Έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και φυσικά είδε και όχι τόσο... παλιούς γνωστούς με τους οποίους χαιρετήθηκε εγκάρδια.
Ο 31χρονος σμολ φοργουορντ αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και το πρόγραμμα τον έφερε στην έδρα που γνώρισε σημαντικές στιγμές την προηγούμενη διετία. Νωρίς μάλιστα στη σεζόν μια και οι ομάδες μπαίνουν τώρα σιγά σιγά σε περίοδο αγώνων και δοκιμών.
Ο Όσμαν είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό το 2024-25 και 2025-26 και σε αυτές τις δύο σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση δύο Κυπέλλων Ελλάδας.
Έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και φυσικά είδε και όχι τόσο... παλιούς γνωστούς με τους οποίους χαιρετήθηκε εγκάρδια.
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