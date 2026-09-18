Κόκκινο τριαντάφυλλο άφησε η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του Παύλου, βίντεο και φωτογραφίες από την πορεία στο Κερατσίνι
ΕΛΛΑΔΑ
Παύλος Φύσσας Μάγδα Φύσσα Χρυσή Αυγή Εκδηλώσεις Κερατσίνι Δολοφονία

Κόκκινο τριαντάφυλλο άφησε η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του Παύλου, βίντεο και φωτογραφίες από την πορεία στο Κερατσίνι

Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον Παύλο Φύσσα αλλά και πλήθος κόσμου που συγκλονίστηκε από τη δολοφονία, η οποία σημειώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου συμμετείχαν στη συγκέντρωση

Κόκκινο τριαντάφυλλο άφησε η Μάγδα Φύσσα στο μνημείο του Παύλου, βίντεο και φωτογραφίες από την πορεία στο Κερατσίνι
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
69 ΣΧΟΛΙΑ
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στο Κερατσίνι. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη αλλά και πλήθος κόσμου που συγκλονίστηκε από τη δολοφονία, η οποία σημειώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, βρέθηκαν στην οδό Π.Φύσσα και συμμετείχαν στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στα στενά της πόλης.

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε όταν η μητέρα του αδικοχαμένου Παύλου Φύσσα, Μάγδα, πήγε στο μνημείο και αφού στάθηκε για λίγο μπροστά έδωσε ένα φιλί στη μαρμάρινη πλάκα και στη συνέχεια άφησε ένα κόκκινο λουλούδι.

Σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φύσσα ξεκίνησαν από την Πέμπτη, όπου στον πολυχώρο των Λιπασμάτων Κερατσινίου δόθηκε μεγάλη συναυλία με την συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.

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Δείτε βίντεο από την πορεία










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Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
69 ΣΧΟΛΙΑ

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