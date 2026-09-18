ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των εταιρειών της ABO Energy στην Πολωνία με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 1,2 GW
ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των εταιρειών της ABO Energy στην Πολωνία με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 1,2 GW
Νέα παρουσία στην αγορά ανανεώσιμης ενέργειας της Πολωνίας αποκτά η ΔΕΗ, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την ABO Energy, που αφορά χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 1,2 GW
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την ενσωμάτωση χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ στην Πολωνία, στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που υπεγράφη την 7η Αυγούστου 2026 για την απόκτηση των θυγατρικών εταιρειών της ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία, με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος άνω των 2 GW.
Η ΔΕΗ απέκτησε από τη γερμανική ABO Energy GmbH & Co. KGaA δεκαεπτά (17) θυγατρικές της στην Πολωνία, οι οποίες κατέχουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 1,2 GW (φωτοβολταϊκά, αιολικά και μπαταρίες). Από τα έργα αυτά, ένας φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 17 MW βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή, ενώ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο βρίσκεται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Επιπλέον, μέσω της συναλλαγής εντάσσεται στον Όμιλο ΔΕΗ και η τοπική ομάδα ανάπτυξης έργων, με σημαντική εξειδίκευση και βαθιά γνώση της πολωνικής αγοράς.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής για το χαρτοφυλάκιο της Ουγγαρίας, συνολικής ισχύος περίπου 1,1 GW, τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και αναμένεται εντός του τετάρτου τριμήνου του 2026.
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Η ΔΕΗ απέκτησε από τη γερμανική ABO Energy GmbH & Co. KGaA δεκαεπτά (17) θυγατρικές της στην Πολωνία, οι οποίες κατέχουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 1,2 GW (φωτοβολταϊκά, αιολικά και μπαταρίες). Από τα έργα αυτά, ένας φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 17 MW βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή, ενώ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο βρίσκεται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Επιπλέον, μέσω της συναλλαγής εντάσσεται στον Όμιλο ΔΕΗ και η τοπική ομάδα ανάπτυξης έργων, με σημαντική εξειδίκευση και βαθιά γνώση της πολωνικής αγοράς.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής για το χαρτοφυλάκιο της Ουγγαρίας, συνολικής ισχύος περίπου 1,1 GW, τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και αναμένεται εντός του τετάρτου τριμήνου του 2026.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
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