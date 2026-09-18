ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των εταιρειών της ABO Energy στην Πολωνία με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 1,2 GW

Νέα παρουσία στην αγορά ανανεώσιμης ενέργειας της Πολωνίας αποκτά η ΔΕΗ, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την ABO Energy, που αφορά χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 1,2 GW