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Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια, αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια, αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής
Δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα - Λέκκας: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας»
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο και έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής, όπως Μαρούσι, Χολαργό, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Νέα Σμύρνη και κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 16,8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.
«Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι λόγω της έντονης σεισμικότητας στην περιοχή οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή.
«Το παρακολουθούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα δώσει και άλλον σεισμό», τόνισε ο κ. Λέκκας.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 16,8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.
Λέκκας: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας»Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, χαρακτήρισε στο ertnews, τη δόνηση «ασθενή», σημειώνοντας ότι η εξέλιξη παρακολουθείται από τους επιστήμονες.
«Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι λόγω της έντονης σεισμικότητας στην περιοχή οι ειδικοί παραμένουν σε επιφυλακή.
«Το παρακολουθούμε, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα δώσει και άλλον σεισμό», τόνισε ο κ. Λέκκας.
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