Ερευνάται πώς έφυγαν τα δύο λυκόσκυλα της οικογένειας Τσιτσιπά και επιτέθηκαν σε τρία άτομα, συνελήφθη η θεία, αναζητείται η μητέρα του

Σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή – Στο επίκεντρο των Αρχών οι συνθήκες διαφυγής των ζώων





Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της οδού Υπάτης στη Βάρη, όταν τα δύο σκυλιά, τα οποία περιγράφονται ως







Ο 76χρονος δέχθηκε επίθεση στο αριστερό του χέρι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βάρης, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο Φάληρο.



Το συγγενικό του πρόσωπο δέχθηκε επίθεση λίγο αργότερα, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Αγάπης 19, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επίσης στο αριστερό χέρι.







Η μαρτυρία της Τίνας Κασιδόκωστα Μεταξύ των θυμάτων ήταν και η Τίνα Κασιδόκωστα, η οποία περιέγραψε στο protothema.gr τις στιγμές της επίθεσης.



Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από τον θείο της ότι είχε δεχθεί επίθεση από δύο σκυλιά και αποφάσισε να μεταβεί στο σημείο.



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Σύμφωνα με την περιγραφή της, ενώ ανέβαινε την οδό είδε σε απόσταση δύο σκυλιά. «Όταν το ένα από αυτά με είδε άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου. Με πλησίασε και μου άρπαξε το χέρι. Μετά ήρθε και το άλλο. Προσπάθησα να μείνω ακίνητη αλλά εις μάτην. Με έριξαν στο έδαφος και ευτυχώς ήρθε ο προϊστάμενος των αδέσποτων του Δήμου και με πήγε στο Κέντρο Υγείας Βάρης», είπε.



Η ίδια σημείωσε ότι τα σκυλιά επιτέθηκαν συνολικά σε τρία άτομα και πως έχει καταθέσει μήνυση.



Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρίσκονται πλέον οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δύο σκύλοι της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά βρέθηκαν εκτός κατοικίας στη Βάρη και επιτέθηκαν σε τρεις πολίτες, προκαλώντας τραυματισμούς. Η υπόθεση περνά στην επόμενη φάση μετά τη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, ενώ αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και η μητέρα του τενίστα.Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της οδού Υπάτης στη Βάρη, όταν τα δύο σκυλιά, τα οποία περιγράφονται ως λυκόσκυλα , βγήκαν από κατοικία και κινήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, επιτιθέμενα σε πολίτες.Από την επίθεση τραυματίστηκαν ένας 76χρονος άνδρας, συγγενικό του πρόσωπο και μία 57χρονη γυναίκα.Ο 76χρονος δέχθηκε επίθεση στο αριστερό του χέρι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βάρης, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο Φάληρο.Το συγγενικό του πρόσωπο δέχθηκε επίθεση λίγο αργότερα, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Αγάπης 19, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επίσης στο αριστερό χέρι.Η 57χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι και στο μπούτι και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να της γίνουν ράμματα.Μεταξύ των θυμάτων ήταν και η Τίνα Κασιδόκωστα, η οποία περιέγραψε στο protothema.gr τις στιγμές της επίθεσης.Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από τον θείο της ότι είχε δεχθεί επίθεση από δύο σκυλιά και αποφάσισε να μεταβεί στο σημείο.«Ο θείος μου μένει στη Βάρη και μου είπε ότι τον δάγκωσαν δύο λυκόσκυλα, έτσι αποφάσισα να πάω από εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με την περιγραφή της, ενώ ανέβαινε την οδό είδε σε απόσταση δύο σκυλιά. «Όταν το ένα από αυτά με είδε άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου. Με πλησίασε και μου άρπαξε το χέρι. Μετά ήρθε και το άλλο. Προσπάθησα να μείνω ακίνητη αλλά εις μάτην. Με έριξαν στο έδαφος και ευτυχώς ήρθε ο προϊστάμενος των αδέσποτων του Δήμου και με πήγε στο Κέντρο Υγείας Βάρης», είπε.Η ίδια σημείωσε ότι τα σκυλιά επιτέθηκαν συνολικά σε τρία άτομα και πως έχει καταθέσει μήνυση.





Στο επίκεντρο η ευθύνη για τα δύο σκυλιά Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ένας από τους δύο σκύλους φέρεται να είναι καταχωρημένος στο όνομα της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, ενώ ο δεύτερος στη θεία του.



Σε βάρος της γυναίκας που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, ενώ οι Αρχές διερευνούν πώς τα ζώα κατάφεραν να βγουν από την κατοικία και να κινηθούν στην περιοχή.



Παράλληλα, αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και η μητέρα του διεθνούς τενίστα.



Το προηγούμενο περιστατικό στη Βουλιαγμένη Η νέα υπόθεση στη Βάρη επαναφέρει στο προσκήνιο και παλαιότερες καταγγελίες για επιθέσεις από σκύλους που συνδέονται με την οικογένεια Τσιτσιπά.



Στις 5 Μαΐου 2025, στη Βουλιαγμένη, 71χρονος άνδρας είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε επίθεση από σκύλο ενώ περπατούσε στο παραλιακό μέτωπο. Ο άνδρας είχε τραυματιστεί και είχε μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, του έγιναν πέντε ράμματα.



Ο 71χρονος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος της μητέρας του τενίστα για απλή σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων. Τότε η πλευρά της είχε αναφέρει, μέσω του δικηγόρου της, ότι δεν είχε βγάλει εκείνη τον σκύλο βόλτα, αλλά η δίδυμη αδελφή της.



Είχε προηγηθεί, το 2023, ακόμη ένα περιστατικό στη Βουλιαγμένη, όταν 13χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από σκύλο της οικογένειας.



Η μητέρα του παιδιού είχε υποστηρίξει τότε ότι ο σκύλος βγήκε από τον κήπο του σπιτιού και επιτέθηκε στον ανήλικο, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και προκαλώντας του τραυματισμούς στα χέρια και τα πόδια.



Για τη νέα υπόθεση στη Βάρη, η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από τη διαφυγή των ζώων και την αλληλουχία των επιθέσεων.