Συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία Ισπανίδας φοιτήτριας σε πρόγραμμα ανταλλαγής στο Μεξικό, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γυναικοκτονία Μεξικό

Συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία Ισπανίδας φοιτήτριας σε πρόγραμμα ανταλλαγής στο Μεξικό, δείτε βίντεο

Ο τρόπος που δολοφονήθηκε η νεαρή επιτρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα πως «πρόκειται πράγματι για γυναικοκτονία», δήλωσε αξιωματούχος

Συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία Ισπανίδας φοιτήτριας σε πρόγραμμα ανταλλαγής στο Μεξικό, δείτε βίντεο
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Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη τη σύλληψη του φερόμενου ως δολοφόνου νεαρής φοιτήτριας από την Ισπανία που είχε πάει στη χώρα στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών.

Η Κλαούντια Τακορόντε Αγκιλέρα, 21 ετών, βρέθηκε μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου το βράδυ του Σαββάτου στην Καουάτλα, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα. Η φοιτήτρια του πανεπιστημίου της Γρανάδας συμμετείχε σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών με το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της πολιτείας Μορέλος, στην Κουερναβάκα.

«Ο φερόμενος ως ύποπτος για αυτό το ελεεινό έγκλημα είναι πλέον υπό κράτηση», ανέφερε μέσω X ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους. Μερικές ώρες νωρίτερα οι αρχές στην πολιτεία Μορέλος (κεντρικά) δημοσιοποίησαν μόνο μέρος των στοιχείων του υπόπτου -«Φρανσίσκο Χαβιέρ»-, πάντως όχι το επώνυμό του, για νομικούς λόγους.



Η εισαγγελία της πολιτείας ανέφερε ακόμη πως θα ζητήσει από τη δικαιοσύνη ο φόνος της φοιτήτριας να ερευνηθεί ως γυναικοκτονία.

Ο εισαγγελέας της Μορέλος Φερνάντο Μπλουμενκρόν δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «ο τρόπος» που δολοφονήθηκε η νεαρή επιτρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα πως «πρόκειται πράγματι για γυναικοκτονία».

Απέκλεισε πάντως την υπόθεση το έγκλημα να είχε «σεξουαλικό χαρακτήρα», ενώ τόνισε πως η υπηρεσία του θα ζητήσει να επιβληθεί η «βαρύτερη ποινή» στον φερόμενο ως δράστη.

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Την Τρίτη, όπως και την προηγουμένη στην Καουάτλα, δεκάδες νέοι και νέες διαδήλωσαν στην πόλη, φορώντας μαύρα σε ένδειξη πένθους.



Το Μεξικό πλήττεται πολύ σκληρά από τη βία με θύματα γυναίκες. Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΗΕ, κατά μέσον όρο δολοφονούνται δέκα γυναίκες κάθε μέρα. Οι αρχές δυσκολεύονται να κάμψουν την έμφυλη βία.

Στη Μορέλος ειδικά καταγράφτηκαν 21 γυναικοκτονίες από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο φέτος, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα· ενώ σε όλο το Μεξικό, ο αριθμός των γυναικοκτονιών ανήλθε σε 380 την ίδια περίοδο.
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