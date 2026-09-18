4χρονο κορίτσι περιπλανιόταν μόνο του στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του
ΕΛΛΑΔΑ

4χρονο κορίτσι περιπλανιόταν μόνο του στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του

Το μικρό παιδί κυκλοφορούσε μόνο του κοντά στα παλιά Σφαγεία

4χρονο κορίτσι περιπλανιόταν μόνο του στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του
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Ένα τετράχρονο κορίτσι εντοπίστηκε να κυκλοφορεί μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Περαστικοί που παρατήρησαν ότι το μικρό παιδί κυκλοφορούσε μόνο του κοντά στα παλιά Σφαγεία, στη διασταύρωση των οδών Ρωξάνης με Μινωταύρου, ειδοποίησαν τις αρχές.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν την 29χρονη μητέρα του και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η γυναίκα θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.
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