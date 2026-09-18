Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
4χρονο κορίτσι περιπλανιόταν μόνο του στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του
4χρονο κορίτσι περιπλανιόταν μόνο του στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του
Το μικρό παιδί κυκλοφορούσε μόνο του κοντά στα παλιά Σφαγεία
Ένα τετράχρονο κορίτσι εντοπίστηκε να κυκλοφορεί μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Πέμπτης.
Περαστικοί που παρατήρησαν ότι το μικρό παιδί κυκλοφορούσε μόνο του κοντά στα παλιά Σφαγεία, στη διασταύρωση των οδών Ρωξάνης με Μινωταύρου, ειδοποίησαν τις αρχές.
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν την 29χρονη μητέρα του και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η γυναίκα θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.
Περαστικοί που παρατήρησαν ότι το μικρό παιδί κυκλοφορούσε μόνο του κοντά στα παλιά Σφαγεία, στη διασταύρωση των οδών Ρωξάνης με Μινωταύρου, ειδοποίησαν τις αρχές.
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν την 29χρονη μητέρα του και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η γυναίκα θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα