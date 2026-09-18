4χρονο κορίτσι περιπλανιόταν μόνο του στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του

Ένα τετράχρονο κορίτσι εντοπίστηκε να κυκλοφορεί μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Πέμπτης.Περαστικοί που παρατήρησαν ότι το μικρό παιδί κυκλοφορούσε μόνο του κοντά στα παλιά Σφαγεία, στη διασταύρωση των οδών Ρωξάνης με Μινωταύρου, ειδοποίησαν τις αρχές.Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν την 29χρονη μητέρα του και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η γυναίκα θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.