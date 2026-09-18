Κλωνοποιούσαν με ΑΙ τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματά τους - Η παγίδα με την οπτική ίνα και η λεία του €1 εκατ.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσε από τον Ιούλιο η εγκληματική οργάνωση - Συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία δύο «εισπράκτορες» 23 και 25 ετών





Όπως ανακοίνωσε η







Στη συνέχεια, όταν το θύμα είχε αμφιβολίες οι απατεώνες του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή οικείο του για να το καθησυχάσει. Την ίδια στιγμή, όμως, ζητούσαν και έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο θα απευθυνόταν το ανυποψίαστο θύμα.



Το επόμενο βήμα του «ιστού της αράχνης» που έστηνε η σπείρα περιελάμβανε τηλεφώνημα στο πρόσωπό αυτό με το πρόσχημα κλήσης από δήθεν εκπρόσωπο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.







Μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή των μελών της οργάνωσης σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις



Η έρευνα της αστυνομίας που οδήγησε στη σύλληψη των δύο μελών της σπείρας στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που είχαν παραλάβει κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ, έδειξε ότι η δράση των απατεώνων είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο.



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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη (A.I.) και προσχήματα όπως υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ, εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οπτικών ινών κ.α.



Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης τερματίστηκε μετά από επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν -2- από τα μέλη της οργάνωσης, τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος, τιμαλφή αξίας -30.000- ευρώ.



Ακόμα και την Τεχνητή Νοημοσύνη είχε επιστρατεύσει σπείρα απατεώνων με λεία 1 εκατ. ευρώ προκειμένου να πείθει τα θύματά της για την αληθοφάνεια της παγίδας που τους έστηναν.Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ με αφορμή τη σύλληψη δύο εκ των μελών της σπείρας που είχαν τον ρόλο των «εισπρακτόρων», η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τεχνολογία ΑΙ για να κλωνοποιεί τις φωνές συγγενών των υποψήφιων θυμάτων τους.Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι απατεώνες αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες κυρίως για θέματα που αφορούσαν δήθεν εγκατάσταση οπτικής ίνας.Στη συνέχεια, όταν το θύμα είχε αμφιβολίες οι απατεώνες του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή οικείο του για να το καθησυχάσει. Την ίδια στιγμή, όμως, ζητούσαν και έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο θα απευθυνόταν το ανυποψίαστο θύμα.Το επόμενο βήμα του «ιστού της αράχνης» που έστηνε η σπείρα περιελάμβανε τηλεφώνημα στο πρόσωπό αυτό με το πρόσχημα κλήσης από δήθεν εκπρόσωπο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.Σε αυτό το τηλεφώνημα αποκτούσαν δείγμα της φωνής και με χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, προέβαιναν στην κλωνοποίηση των χαρακτηριστικών της. Έτσι, τελικά, επικοινωνούσαν με τον αρχικό στόχος τους και αναπαράγοντας την κλωνοποιημένη φωνή «επιβεβαίωναν» τις οδηγίες που είχαν δώσει νωρίτερα.Μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή των μελών της οργάνωσης σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις απάτης με παρόμοια μεθοδολογία.Η έρευνα της αστυνομίας που οδήγησε στη σύλληψη των δύο μελών της σπείρας στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που είχαν παραλάβει κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ, έδειξε ότι η δράση των απατεώνων είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο.Σε βάρος του 23χρονου και του 25χρονου που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με όφελος άνω των 120.000 ευρώ στην οποία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τα τρία έχουν ταυτοποιηθεί.Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη (A.I.) και προσχήματα όπως υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ, εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οπτικών ινών κ.α.Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης τερματίστηκε μετά από επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν -2- από τα μέλη της οργάνωσης, τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος, τιμαλφή αξίας -30.000- ευρώ.

Πρόκειται για έναν 23χρονο και έναν 25χρονο, οι οποίοι αποτελούσαν τους «εισπράκτορες» της εγκληματικής ομάδας, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για εγκληματική οργάνωση, απάτη, διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με όφελος άνω των -120.000- ευρώ, περιλαμβάνονται ακόμη -4- άτομα, εκ των οποίων τα -3- έχουν ταυτοποιηθεί.



Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την οποία προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής ομάδας, τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου 2026, η οποία διέθετε διακριτή εσωτερική δομή, με μέλη που είχαν αναλάβει διευθυντικούς ρόλους, καθώς και «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες».



Ειδικότερα προέκυψε ότι ο ρόλος των «τηλεφωνητών» ήταν η ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους, με σκοπό την εξαπάτησή τους και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένοι με τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητά τους.



Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσε η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (A.I.) για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος, με σκοπό την ενίσχυση της πειστικότητας του προσχηματικού σεναρίου και την κάμψη τυχόν αμφιβολιών του.



Πιο αναλυτικά, για να πετύχουν το σκοπό τους αρχικά, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες τους υπεδείκνυαν, κυρίως για θέματα που αφορούν την εγκατάσταση οπτικής ίνας.



Σε περίπτωση που το θύμα εξέφραζε αμφιβολίες ή επιφυλάξεις, του ζητούσαν να επικοινωνήσουν με συγγενικό ή άλλο οικείο του πρόσωπο, προκειμένου δήθεν να επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα της διαδικασίας και να το καθησυχάσει.



Ακολούθως, ζητούσαν από το θύμα τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης του συγκεκριμένου προσώπου και στη συνέχεια επικοινωνούσαν μαζί του, προσποιούμενοι, κατά περίπτωση, ότι εκπροσωπούν εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.



Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνομιλίας αποκτούσαν δείγμα της φωνής του και, με τη χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, προέβαιναν στην κλωνοποίηση των χαρακτηριστικών της.



Στη συνέχεια, επανέρχονταν σε επικοινωνία με το αρχικό θύμα και αναπαράγοντας μέσω της τεχνολογίας κλωνοποίησης τη φωνή του συγγενικού ή οικείου του προσώπου, δημιουργούσαν την εντύπωση ότι αυτό βρισκόταν πράγματι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και επιβεβαίωνε όσα προηγουμένως του είχαν υποδείξει.



Με τον τρόπο αυτό ενίσχυαν την πεποίθηση των θυμάτων ότι η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν γνήσια, κάμπτοντας την αντίσταση του θύματος και αυξάνοντας τις πιθανότητες να συμμορφωθεί στις οδηγίες τους.



Μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή των μελών της οργάνωσης σε επιπλέον -5- περιπτώσεις με παρόμοια μεθοδολογία, ενώ εξιχνιάστηκε κλοπή οχήματος που τελέστηκε στις 14/9/2026 και τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ως το «επιχειρησιακό όχημα» τους.



Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα όχημα Δημόσιας Χρήσης και -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.



Εκτιμάται ότι, το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά το -1.000.000- ευρώ.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν στον Ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της παράνομης δραστηριότητας.