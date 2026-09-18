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Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις, κατασχέθηκαν πάνω από 3,5 κιλά κάνναβης και κοκαΐνη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις, κατασχέθηκαν πάνω από 3,5 κιλά κάνναβης και κοκαΐνη
Δύο Έλληνας και έξι αλλοδαποί οι συλληφθέντες
Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών πέτυχαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, εξαρθρώνοντας πολυμελή εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης (2 ημεδαποί και 6 αλλοδαποί) ηλικίας από 16 έως 28 ετών, καθώς και μία νεαρή ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κατά περίσταση δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης αποθήκευαν ναρκωτικές ουσίες στις οικίες που διέμεναν και ακολούθως με τη χρήση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, προκειμένου να μην καταστούν εύκολα αντιληπτά τα στοιχεία τους, προέβαιναν στην εμπορία τους σε διάφορες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.
Απογευματινές ώρες χθες (17/9) αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν τον 16χρονο να εξέρχεται από την οικία του 28χρονου στην περιοχή της Πυλαίας και σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του 2 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους (2.060) γραμμαρίων και μία συσκευασία κοκαΐνης συνολικού βάρους 104 γραμμαρίων, τις οποίες παρέλαβε προκειμένου να τις παραδώσει σε έτερο άτομο έναντι χρηματικής αμοιβής.
Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ανωτέρω οικία όπου εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 28χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ, 1 πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και δύο κινητά τηλέφωνα.
Ακολούθησε έρευνα σε οικία στην ίδια περιοχή στην οποία διέμεναν οι αλλοδαποί-μέλη της οργάνωσης, απ’ όπου εξήλθε νεαρή ημεδαπή, η οποία μόλις είχε προμηθευτεί μικροποσότητα κάνναβης και στο εσωτερικό αυτής, καθώς και στους συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 545 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 1.384,70 γραμμαρίων,
- 13 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους 1.158 γραμμαρίων,
-Πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών για το διαμοιρασμό των ναρκωτικών,
- 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,
- 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- 5 κινητά τηλέφωνα και
Για την υπόθεση συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης (2 ημεδαποί και 6 αλλοδαποί) ηλικίας από 16 έως 28 ετών, καθώς και μία νεαρή ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κατά περίσταση δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης αποθήκευαν ναρκωτικές ουσίες στις οικίες που διέμεναν και ακολούθως με τη χρήση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, προκειμένου να μην καταστούν εύκολα αντιληπτά τα στοιχεία τους, προέβαιναν στην εμπορία τους σε διάφορες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.
Απογευματινές ώρες χθες (17/9) αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν τον 16χρονο να εξέρχεται από την οικία του 28χρονου στην περιοχή της Πυλαίας και σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του 2 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους (2.060) γραμμαρίων και μία συσκευασία κοκαΐνης συνολικού βάρους 104 γραμμαρίων, τις οποίες παρέλαβε προκειμένου να τις παραδώσει σε έτερο άτομο έναντι χρηματικής αμοιβής.
Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ανωτέρω οικία όπου εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 28χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ, 1 πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και δύο κινητά τηλέφωνα.
Ακολούθησε έρευνα σε οικία στην ίδια περιοχή στην οποία διέμεναν οι αλλοδαποί-μέλη της οργάνωσης, απ’ όπου εξήλθε νεαρή ημεδαπή, η οποία μόλις είχε προμηθευτεί μικροποσότητα κάνναβης και στο εσωτερικό αυτής, καθώς και στους συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 545 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 1.384,70 γραμμαρίων,
- 13 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους 1.158 γραμμαρίων,
-Πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών για το διαμοιρασμό των ναρκωτικών,
- 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,
- 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- 5 κινητά τηλέφωνα και
- Το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
Το δελτίο συνοδεύεται από βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
Το δελτίο συνοδεύεται από βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό
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