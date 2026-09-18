Πρώτα η αντικατάσταση των φιαλών με τα κατασβεστικά υλικά, μετά η επαναλειτουργία του σταθμού Αγία Σοφία στο Μετρό Θεσσαλονίκης, λένε πηγές του υπ. Μεταφορών
Πρώτα η αντικατάσταση των φιαλών με τα κατασβεστικά υλικά, μετά η επαναλειτουργία του σταθμού Αγία Σοφία στο Μετρό Θεσσαλονίκης, λένε πηγές του υπ. Μεταφορών
Ο σταθμός παραμένει κλειστός από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης όταν εντοπίστηκε καπνός λόγω αστοχίας πυκνωτή
Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του σταθμού «Αγία Σοφία» του Μετρό Θεσσαλονίκης που έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης όταν εντοπίστηκε καπνός από αστοχία πυκνωτή, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, η βλάβη που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης δεν ήταν σημαντική. Ωστόσο, επειδή ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρασφάλειας του σταθμού, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν 19 φιάλες που περιέχουν τα σχετικά κατασβεστικά υλικά.
Οι εργασίες αντικατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα, ώστε ο σταθμός να επανέλθει στην πλήρη και κανονική λειτουργία του.
Θα μεσολαβήσει, πάντως, το προγραμματισμένο κλείσιμο του σταθμού για λόγους ασφαλείας, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται λόγω των κινητοποιήσεων για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.
Οι πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπογραμμίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία του σταθμού. «Για ακόμα μία φορά αποδείχθηκε ότι τα συστήματα ασφαλείας του Μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρούν άψογα» κατέληγαν οι ίδιες πηγές.
Όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, η βλάβη που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης δεν ήταν σημαντική. Ωστόσο, επειδή ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρασφάλειας του σταθμού, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν 19 φιάλες που περιέχουν τα σχετικά κατασβεστικά υλικά.
Οι εργασίες αντικατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα, ώστε ο σταθμός να επανέλθει στην πλήρη και κανονική λειτουργία του.
Θα μεσολαβήσει, πάντως, το προγραμματισμένο κλείσιμο του σταθμού για λόγους ασφαλείας, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται λόγω των κινητοποιήσεων για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.
Οι πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπογραμμίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία του σταθμού. «Για ακόμα μία φορά αποδείχθηκε ότι τα συστήματα ασφαλείας του Μετρό Θεσσαλονίκης αντιδρούν άψογα» κατέληγαν οι ίδιες πηγές.
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