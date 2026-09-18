Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Μύκονος Ξενοδοχείο

Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά στο ξενοδοχείο στην Άνω Μερά ήταν μικρής έκτασης

Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο
Τραγική εξέλιξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, στο ξενοδοχείο στην Άνω Μερά στο οποίο εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Τον άνδρα εντόπισαν οι πυροσβέστες αφού παραβίασαν την πόρτα του δωματίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς που δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενου χώρους επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

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