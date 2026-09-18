Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο
Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά στο ξενοδοχείο στην Άνω Μερά ήταν μικρής έκτασης
Τραγική εξέλιξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο.
Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, στο ξενοδοχείο στην Άνω Μερά στο οποίο εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.
Τον άνδρα εντόπισαν οι πυροσβέστες αφού παραβίασαν την πόρτα του δωματίου.
Για την κατάσβεση της φωτιάς που δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενου χώρους επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, στο ξενοδοχείο στην Άνω Μερά στο οποίο εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.
Τον άνδρα εντόπισαν οι πυροσβέστες αφού παραβίασαν την πόρτα του δωματίου.
Για την κατάσβεση της φωτιάς που δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενου χώρους επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς μικρής έκτασης, σε χώρο προσωρινής διαμονής, στην περιοχή Άνω Μερά Μυκόνου. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα