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51χρονη στο Λονδίνο σκότωσε τον σύντροφό της αφού της είπε «έχω γνωρίσει κάποια άλλη», άφησε το πτώμα του για 9 ημέρες στην κρεβατοκάμαρά της
51χρονη στο Λονδίνο σκότωσε τον σύντροφό της αφού της είπε «έχω γνωρίσει κάποια άλλη», άφησε το πτώμα του για 9 ημέρες στην κρεβατοκάμαρά της
Το έγκλημα αποκαλύφθηκε στις αρχές του περασμένου Μαρτίου όταν αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα της Τζοάνα Τσερπκά για να ελέγξουν αν είναι καλά μετά από e-mail που έστειλε στην οικογένειά της γράφοντας ότι θέλει να αυτοκτονήσει
Σοκαριστικές ήταν οι λεπτομέρειες που κατατέθηκαν στο δικαστήριο του Λονδίνου στο οποίο εκδικάζεται η δολοφονία του 52χρονου Χένρικ Σλοτσάα από την 51χρονο σύντροφό του Τζοάνα Τσερπκά λίγες ημέρες αφού εκείνος της είχε πει «έχω γνωρίσει κάποια άλλη».
Το έγκλημα αποκαλύφθηκε στις αρχές του περασμένου Μαρτίου όταν αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα της 51χρονης για να ελέγξουν αν είναι καλά μετά από e-mail που έστειλε στην οικογένειά της γράφοντας ότι θέλει να αυτοκτονήσει.
Εκεί βρήκαν στην κρεβατοκάμαρα το μερικώς αποσυντεθειμένο σώμα του 52χρονου, ο οποίος καταγόταν από τη Δανία και εργαζόταν στο γραφείο της Citibank στο Λονδίνο.
«Ήταν σαφές ότι ήταν νεκρός εδώ και αρκετό καιρό, καθώς το σώματου παρουσίαζε σημάδια αποσύνθεσης», είπε ο εισαγγελέας Ντάνι Ρόμπινσον με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν στο σώμα του 52χρονου σημάδια τα οποία ενδέχεται να αποτελούσαν «απόπειρα» διαμελισμού του.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυρία Τσερπκά σκότωσε τον κ. Σλοτσάα, μαχαιρώνοντάς τον με ένα μαχαίρι κουζίνας. Το ζήτημα σε αυτή την υπόθεση είναι αν είναι ένοχη για ανθρωποκτονία ή αν φέρει μικρότερο βαθμό ευθύνης για τον θάνατό του λόγω της ψυχικής της κατάστασης τη στιγμή που τον μαχαίρωσε, οπότε είναι ένοχη για το ελαφρύτερο αδίκημα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Έχει ήδη δηλώσει ένοχη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, όμως η κατηγορούσα αρχή δεν αποδέχεται ότι η δήλωση ενοχής της για ανθρωποκτονία εξ αμελείας αντικατοπτρίζει επαρκώς την ευθύνη της για τον θάνατό του. Υποστηρίζουμε ότι είναι ένοχη για τη δολοφονία του Χένρικ Σλοτσάα» είπε ο εισαγγελέας.
Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι οι ιατροδικαστές εντόπισαν 14 διαφορετικά «τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο» στον Σλοτσάα, με «τραύματα από κοψίματα και μαχαιριές στο πρόσωπο, τον λαιμό, τα χέρια και τα πόδια».
Στο δικαστήριο κατατέθηκε ότι η Τσερπκά που είχε γεννηθεί στην Πολωνία «δεν ήταν σε καλή κατάσταση» από τότε που απολύθηκε από τη θέση της στο τμήμα μάρκετινγκ της British American Tobacco.
Φίλοι του ζευγαριού κατέθεσαν ότι εβδομάδες πριν τη δολοφονία ο Σλοτσάα «φλέρταρε» με μια γυναίκα συνάδελφό του και είχε πει στην Τσερπκά, την ημέρα των γενεθλίων της, πως «είχε γνωρίσει κάποια άλλη στη δουλειά», την Έιμι Ο'Σόνεσι.
Ο Σλοτσάα και η Ο΄ Σόνεσι είχαν γνωριστεί τον Νοέμβριο του 2025, συναντήθηκαν αρκετές φορές για γεύμα τον Ιανουάριο με τον 52χρονο να φέρεται να της έχει πει ότι σκεφτόταν να προσφέρει χρήματα στην Τσερπκά για να φύγει από το διαμέρισμα που μοιράζονταν. Οι δύο τους συνέχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέχρι τις 11 Μαρτίου με τον εισαγγελέα να λέει «δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα ποια από τα μηνύματα από το τηλέφωνο του Σλοτσάα στάλθηκαν από τον ίδιο και ποια από την Τσερπκά, αν και είναι πολύ πιθανό τα μηνύματα που στάλθηκαν μετά την Κυριακή 8 Μαρτίου να μην στάλθηκαν από τον 52χρονο καθώς πιθανότατα ήταν ήδη νεκρός».
Το έγκλημα αποκαλύφθηκε στις αρχές του περασμένου Μαρτίου όταν αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα της 51χρονης για να ελέγξουν αν είναι καλά μετά από e-mail που έστειλε στην οικογένειά της γράφοντας ότι θέλει να αυτοκτονήσει.
Εκεί βρήκαν στην κρεβατοκάμαρα το μερικώς αποσυντεθειμένο σώμα του 52χρονου, ο οποίος καταγόταν από τη Δανία και εργαζόταν στο γραφείο της Citibank στο Λονδίνο.
«Ήταν σαφές ότι ήταν νεκρός εδώ και αρκετό καιρό, καθώς το σώματου παρουσίαζε σημάδια αποσύνθεσης», είπε ο εισαγγελέας Ντάνι Ρόμπινσον με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν στο σώμα του 52χρονου σημάδια τα οποία ενδέχεται να αποτελούσαν «απόπειρα» διαμελισμού του.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυρία Τσερπκά σκότωσε τον κ. Σλοτσάα, μαχαιρώνοντάς τον με ένα μαχαίρι κουζίνας. Το ζήτημα σε αυτή την υπόθεση είναι αν είναι ένοχη για ανθρωποκτονία ή αν φέρει μικρότερο βαθμό ευθύνης για τον θάνατό του λόγω της ψυχικής της κατάστασης τη στιγμή που τον μαχαίρωσε, οπότε είναι ένοχη για το ελαφρύτερο αδίκημα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Έχει ήδη δηλώσει ένοχη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, όμως η κατηγορούσα αρχή δεν αποδέχεται ότι η δήλωση ενοχής της για ανθρωποκτονία εξ αμελείας αντικατοπτρίζει επαρκώς την ευθύνη της για τον θάνατό του. Υποστηρίζουμε ότι είναι ένοχη για τη δολοφονία του Χένρικ Σλοτσάα» είπε ο εισαγγελέας.
Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι οι ιατροδικαστές εντόπισαν 14 διαφορετικά «τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο» στον Σλοτσάα, με «τραύματα από κοψίματα και μαχαιριές στο πρόσωπο, τον λαιμό, τα χέρια και τα πόδια».
Στο δικαστήριο κατατέθηκε ότι η Τσερπκά που είχε γεννηθεί στην Πολωνία «δεν ήταν σε καλή κατάσταση» από τότε που απολύθηκε από τη θέση της στο τμήμα μάρκετινγκ της British American Tobacco.
Φίλοι του ζευγαριού κατέθεσαν ότι εβδομάδες πριν τη δολοφονία ο Σλοτσάα «φλέρταρε» με μια γυναίκα συνάδελφό του και είχε πει στην Τσερπκά, την ημέρα των γενεθλίων της, πως «είχε γνωρίσει κάποια άλλη στη δουλειά», την Έιμι Ο'Σόνεσι.
Ο Σλοτσάα και η Ο΄ Σόνεσι είχαν γνωριστεί τον Νοέμβριο του 2025, συναντήθηκαν αρκετές φορές για γεύμα τον Ιανουάριο με τον 52χρονο να φέρεται να της έχει πει ότι σκεφτόταν να προσφέρει χρήματα στην Τσερπκά για να φύγει από το διαμέρισμα που μοιράζονταν. Οι δύο τους συνέχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέχρι τις 11 Μαρτίου με τον εισαγγελέα να λέει «δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα ποια από τα μηνύματα από το τηλέφωνο του Σλοτσάα στάλθηκαν από τον ίδιο και ποια από την Τσερπκά, αν και είναι πολύ πιθανό τα μηνύματα που στάλθηκαν μετά την Κυριακή 8 Μαρτίου να μην στάλθηκαν από τον 52χρονο καθώς πιθανότατα ήταν ήδη νεκρός».
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