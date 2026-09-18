Ξεκίνησαν οι μεταγραφές στην ΕΛΑΣ: Η Ρόζα Βρεττού, «η γενιά των καταλήψεων» και το σήμα Γεροβασίλη

Η παραίτηση της Ρόζας Βρεττού από το ΠΑΣΟΚ, σε συνδυασμό με τη δημόσια τοποθέτηση της Όλγας Γεροβασίλη υπέρ του εγχειρήματος, ενισχύει τα σενάρια για κύμα μετακινήσεων προς την Αμαλίας