Ξεκίνησαν οι μεταγραφές στην ΕΛΑΣ: Η Ρόζα Βρεττού, «η γενιά των καταλήψεων» και το σήμα Γεροβασίλη
Ξεκίνησαν οι μεταγραφές στην ΕΛΑΣ: Η Ρόζα Βρεττού, «η γενιά των καταλήψεων» και το σήμα Γεροβασίλη
Η παραίτηση της Ρόζας Βρεττού από το ΠΑΣΟΚ, σε συνδυασμό με τη δημόσια τοποθέτηση της Όλγας Γεροβασίλη υπέρ του εγχειρήματος, ενισχύει τα σενάρια για κύμα μετακινήσεων προς την Αμαλίας
Ως έμμεση απάντηση στο κύμα διεύρυνσης με ανεξάρτητους και πρώην βουλευτές, που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, φαντάζει η χθεσινή παραίτηση από τους κόλπους της Χαριλάου Τρικούπη της Ρόζας Βρεττού με κατεύθυνση την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
Αν και το όνομα της Αναπληρώτριας μέχρι πρότινος Γραμματέα του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ ήταν ανάμεσα σε εκείνα που φλέρταραν τους τελευταίους μήνες με την ΕΛ.Α.Σ, εντούτοις η χθεσινή της κίνηση να κλείσει οριστικά πίσω της την πόρτα στη Χαριλάου Τρικούπη με αιχμές, σήμανε την μετάβασή της σε μια άλλη εποχή.
Αν και επισήμως η κυρία Βρεττού δεν έχει ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ, πληροφορίες θέλουν το επόμενο πολιτικό της βήμα να μην αργεί, αφού το κλίμα είναι κάτι περισσότερο από ώριμο στην Αμαλίας. Στην ίδια κατεύθυνση, εκτιμάται ότι με την επίσημη ένταξή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα υπάρξει και κατ' ιδίαν συνάντησή της με τον πρώην Πρωθυπουργό, με τον οποίο ανήκουν στην ίδια πολιτική γενιά.
Κι αυτό, γιατί η κυρία Βρεττού συνδέεται με το νήμα των μαθητικών καταλήψεων, οι οποίες ανέδειξαν σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα και τον κ. Τσίπρα, ενώ ρόλο ενδιάμεσου στην «μεταγραφή» της στην Αμαλίας φαίνεται να διαδραμάτισε ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ, Γιώργος Βασιλειάδης.
Την ίδια στιγμή, για πρώτη φορά μετά την ανεξαρτητοποίησή της, σήμα κατεύθυνσης δημόσια προς την Αμαλίας έδωσε και η ανεξάρτητη βουλευτής, Όλγα Γεροβασίλη, δηλώνοντας σε συνέντευξή της πως «εξακολουθώ, σήμερα, να βλέπω τον εαυτό μου, την πολιτική μου αντίληψη μέσα στο σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της ΕΛ.Α.Σ. Τα παρακάτω, θα τα δούμε. Στηρίζω λοιπόν αυτό το εγχείρημα».
Αν και η συνάντησή της με τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία θα επισφραγίσει την είσοδό της στο νέο κόμμα εκκρεμεί, εντούτοις η κυρία Γεροβασίλη σημείωσε πως «άλλη κομματική στέγη προφανώς δεν υπάρχει, αλλά και εδώ είναι μία συζήτηση η οποία εκκρεμεί. Τα βήματα πρέπει να γίνονται σωστά και στην ώρα τους».
Άμεση, ωστόσο, υπήρξε η αντίδραση κύκλων της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που σχολίασαν με φόντο την συνέντευξη της κυρίας Γεροβασίλη πως «η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, με την οποία δηλώνει πίστη και ένταξη στο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας και της ομάδας ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών, οι οποίοι δεν παρέδωσαν την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση προεκλογικά και όπως επιβάλλει το ήθος της Αριστεράς» ανέφεραν κύκλοι της Κουμουνδούρου, λέγοντας πως «στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της».
Οι ίδιοι κύκλοι θεωρούν πως «οποιαδήποτε ένταξη «ανεξάρτητων βουλευτών» στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με εκπτώσεις στους όρους ένταξης που έθεσε ο ιδρυτής του, θα έθετε αυτομάτως τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ρόλο ενορχηστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026».
Καλούν όλες και όλους να αναλάβουν την ευθύνη τους έναντι των ψηφοφόρων τους και καταλήγουν: «Ας παραιτηθούν επιτέλους. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους. Τα σχέδιά τους απέτυχαν».
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι όσοι «βλέπουν» τον εαυτό τους στην ΕΛ.Α.Σ και προέρχονται ή έχουν παραιτηθεί από την Κουμουνδούρου θα ενταχθούν υποχρεωτικά στα ψηφοδέλτια ή το κομματικό οργανόγραμμα, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν τα φίλτρα που έχει θέσει η Αμαλίας ως προς τον τρόπο και το χρόνο μεταγραφής στην ΕΛ.Α.Σ.
Αν και το όνομα της Αναπληρώτριας μέχρι πρότινος Γραμματέα του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ ήταν ανάμεσα σε εκείνα που φλέρταραν τους τελευταίους μήνες με την ΕΛ.Α.Σ, εντούτοις η χθεσινή της κίνηση να κλείσει οριστικά πίσω της την πόρτα στη Χαριλάου Τρικούπη με αιχμές, σήμανε την μετάβασή της σε μια άλλη εποχή.
Αν και επισήμως η κυρία Βρεττού δεν έχει ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ, πληροφορίες θέλουν το επόμενο πολιτικό της βήμα να μην αργεί, αφού το κλίμα είναι κάτι περισσότερο από ώριμο στην Αμαλίας. Στην ίδια κατεύθυνση, εκτιμάται ότι με την επίσημη ένταξή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα υπάρξει και κατ' ιδίαν συνάντησή της με τον πρώην Πρωθυπουργό, με τον οποίο ανήκουν στην ίδια πολιτική γενιά.
Κι αυτό, γιατί η κυρία Βρεττού συνδέεται με το νήμα των μαθητικών καταλήψεων, οι οποίες ανέδειξαν σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα και τον κ. Τσίπρα, ενώ ρόλο ενδιάμεσου στην «μεταγραφή» της στην Αμαλίας φαίνεται να διαδραμάτισε ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ, Γιώργος Βασιλειάδης.
Την ίδια στιγμή, για πρώτη φορά μετά την ανεξαρτητοποίησή της, σήμα κατεύθυνσης δημόσια προς την Αμαλίας έδωσε και η ανεξάρτητη βουλευτής, Όλγα Γεροβασίλη, δηλώνοντας σε συνέντευξή της πως «εξακολουθώ, σήμερα, να βλέπω τον εαυτό μου, την πολιτική μου αντίληψη μέσα στο σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της ΕΛ.Α.Σ. Τα παρακάτω, θα τα δούμε. Στηρίζω λοιπόν αυτό το εγχείρημα».
Αν και η συνάντησή της με τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία θα επισφραγίσει την είσοδό της στο νέο κόμμα εκκρεμεί, εντούτοις η κυρία Γεροβασίλη σημείωσε πως «άλλη κομματική στέγη προφανώς δεν υπάρχει, αλλά και εδώ είναι μία συζήτηση η οποία εκκρεμεί. Τα βήματα πρέπει να γίνονται σωστά και στην ώρα τους».
Άμεση, ωστόσο, υπήρξε η αντίδραση κύκλων της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που σχολίασαν με φόντο την συνέντευξη της κυρίας Γεροβασίλη πως «η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη, με την οποία δηλώνει πίστη και ένταξη στο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας και της ομάδας ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών, οι οποίοι δεν παρέδωσαν την έδρα τους στο κόμμα, όπως είχαν δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση προεκλογικά και όπως επιβάλλει το ήθος της Αριστεράς» ανέφεραν κύκλοι της Κουμουνδούρου, λέγοντας πως «στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της».
Οι ίδιοι κύκλοι θεωρούν πως «οποιαδήποτε ένταξη «ανεξάρτητων βουλευτών» στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με εκπτώσεις στους όρους ένταξης που έθεσε ο ιδρυτής του, θα έθετε αυτομάτως τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ρόλο ενορχηστρωτή όλων των μεθοδεύσεων που ναυάγησαν μετά την πρόσκρουσή τους στην αποφασιστικότητα της Κεντρικής Επιτροπής τον Ιούλιο του 2026».
Καλούν όλες και όλους να αναλάβουν την ευθύνη τους έναντι των ψηφοφόρων τους και καταλήγουν: «Ας παραιτηθούν επιτέλους. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους. Τα σχέδιά τους απέτυχαν».
Σήμα μέσω... ΌλγαςΤην ίδια ώρα, το γεγονός ότι η Όλγα Γεροβασίλη έκανε το βήμα, τοποθετούμενη δημόσια για πρώτη φορά μετά την ανεξαρτητοποίησή της αναφορικά με την κομματική ένταξή της στην ΕΛ.Α.Σ δε θεωρείται διόλου τυχαίο γεγονός, αφού η πρόκειται για στενή συνεργάτιδα του Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν και ένα από τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον νέο πολιτικό φορέα, δίνει κατά ορισμένους τον τόνο της εκκίνησης για την μεταπήδηση σειράς πολιτικών στελεχών με καταβολές ΣΥΡΙΖΑ στην Αμαλίας.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι όσοι «βλέπουν» τον εαυτό τους στην ΕΛ.Α.Σ και προέρχονται ή έχουν παραιτηθεί από την Κουμουνδούρου θα ενταχθούν υποχρεωτικά στα ψηφοδέλτια ή το κομματικό οργανόγραμμα, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν τα φίλτρα που έχει θέσει η Αμαλίας ως προς τον τρόπο και το χρόνο μεταγραφής στην ΕΛ.Α.Σ.
Προοδευτικές συγκλίσειςΣε ένα παράλληλο επίπεδο, ωστόσο, παρασκηνιακές συζητήσεις για «προγραμματική συμφωνία σε σημεία» εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα σε πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του άλλοτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ πληθαίνουν οι φωνές στο δημόσιο διάλογο περί προοδευτικής σύγκλισης των κομμάτων του χώρου.
Μετά το άρθρο του Χάρη Τσιόκα, την σκυτάλη έλαβε ο Χάρης Καστανίδης, δηλώνοντας στο Mega πως «έχω υποστηρίξει εδώ και καιρό την ανάγκη συνάντησης και σύγκλησης συνολικά των προοδευτικών δυνάμεων για να δοθεί διέξοδος δημοκρατική, εναλλακτική διακυβέρνηση στη χώρα. Η χώρα δεν αντέχει άλλη τριετία ή τετραετία από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν αντέχει. Χρειάζεται άλλος πόλος», κάνοντας λόγο δηλαδή για επιτακτική ανάγκη συνεργασίας και προγραμματικής σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης, ώστε να διαμορφωθεί ένας εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
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