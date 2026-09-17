Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία €11 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης – Πώς θα εισπραχθούν

120 ορόσημα για το μεγάλο τελευταίο αίτημα πληρωμής – Έως €50 δισ. στο επόμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο - Οι προϋποθέσεις που θέτει η Κομισιόν