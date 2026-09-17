Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία €11 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης – Πώς θα εισπραχθούν
Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία €11 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης – Πώς θα εισπραχθούν
120 ορόσημα για το μεγάλο τελευταίο αίτημα πληρωμής – Έως €50 δισ. στο επόμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο - Οι προϋποθέσεις που θέτει η Κομισιόν
Στην τελική ευθεία μπαίνει η Ελλάδα για τα τελευταία 11 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μια κούρσα με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και δεκάδες ορόσημα και στόχους που θα κρίνουν την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου, ως ποσοστό του ΑΕΠ, πακέτου του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Από τα συνολικά 36 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στην Ελλάδα –ποσό που πλησιάζει το 16% του ΑΕΠ και αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ– έχουν μέχρι σήμερα εκταμιευθεί περίπου 25 δισ. ευρώ.
Απομένουν περίπου 11 δισ. ευρώ, ποσό που από μόνο του αντιστοιχεί περίπου στο 5% του ελληνικού ΑΕΠ.
Την κρισιμότητα της τελευταίας φάσης περιέγραψε ο Ντέκλαν Κοστέλο, γενικός διευθυντής της Ομάδας Δράσης για τις Μεταρρυθμίσεις και τις Επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλώντας στην εκδήλωση «Το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
«Απομένουν ακόμη 11 δισ. ευρώ προς εκταμίευση» είπε. «Πρόκειται για το 5% του ΑΕΠ. Είμαι όμως στην ευχάριστη θέση να πω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ στην επεξεργασία τους. Για το όγδοο αίτημα πληρωμής απομένει ακόμη κάποια δουλειά. Το ένατο αίτημα πληρωμής είναι πολύ μεγάλο, πλησιάζει τα 7 δισ. ευρώ. Υπάρχουν, νομίζω, περίπου 120 ορόσημα και στόχοι που πρέπει να ολοκληρωθούν. Ωστόσο, έχοντας μιλήσει με την ομάδα μου στις Βρυξέλλες και δεδομένης της εξαιρετικής συνεργασίας, πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα επιτευχθεί».
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Από τα συνολικά 36 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στην Ελλάδα –ποσό που πλησιάζει το 16% του ΑΕΠ και αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ– έχουν μέχρι σήμερα εκταμιευθεί περίπου 25 δισ. ευρώ.
Απομένουν περίπου 11 δισ. ευρώ, ποσό που από μόνο του αντιστοιχεί περίπου στο 5% του ελληνικού ΑΕΠ.
Την κρισιμότητα της τελευταίας φάσης περιέγραψε ο Ντέκλαν Κοστέλο, γενικός διευθυντής της Ομάδας Δράσης για τις Μεταρρυθμίσεις και τις Επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλώντας στην εκδήλωση «Το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
«Απομένουν ακόμη 11 δισ. ευρώ προς εκταμίευση» είπε. «Πρόκειται για το 5% του ΑΕΠ. Είμαι όμως στην ευχάριστη θέση να πω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ στην επεξεργασία τους. Για το όγδοο αίτημα πληρωμής απομένει ακόμη κάποια δουλειά. Το ένατο αίτημα πληρωμής είναι πολύ μεγάλο, πλησιάζει τα 7 δισ. ευρώ. Υπάρχουν, νομίζω, περίπου 120 ορόσημα και στόχοι που πρέπει να ολοκληρωθούν. Ωστόσο, έχοντας μιλήσει με την ομάδα μου στις Βρυξέλλες και δεδομένης της εξαιρετικής συνεργασίας, πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα επιτευχθεί».
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