Χρηματιστήριο: Στην τελική ευθεία η είσοδος στις ανεπτυγμένες αγορές – Η αναβάθμιση φέρνει ροές δισεκατομμυρίων

Το κλείσιμο της 18ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει το μεγαλύτερο τεστ ρευστότητας για το Χ.Α. – FTSE Russell και Stoxx θέτουν επίσημα σε ισχύ την αναβάθμιση της Ελλάδας στους δείκτες των developed markets, με τις τράπεζες και τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης στο επίκεντρο των διεθνών funds