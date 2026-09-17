Χρηματιστήριο: Στην τελική ευθεία η είσοδος στις ανεπτυγμένες αγορές – Η αναβάθμιση φέρνει ροές δισεκατομμυρίων
Χρηματιστήριο: Στην τελική ευθεία η είσοδος στις ανεπτυγμένες αγορές – Η αναβάθμιση φέρνει ροές δισεκατομμυρίων
Το κλείσιμο της 18ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει το μεγαλύτερο τεστ ρευστότητας για το Χ.Α. – FTSE Russell και Stoxx θέτουν επίσημα σε ισχύ την αναβάθμιση της Ελλάδας στους δείκτες των developed markets, με τις τράπεζες και τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης στο επίκεντρο των διεθνών funds
Η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες ημέρες στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς στο κλείσιμο της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx, στο πλαίσιο της επίσημης μετάταξης στις ανεπτυγμένες αγορές.
Η αναδιάρθρωση των δεικτών αποτελεί το τελευταίο μεγάλο βήμα πριν από την έναρξη της νέας εποχής για το Χ.Α. από τις 21 Σεπτεμβρίου, όταν η ελληνική αγορά θα εγκαταλείψει την κατηγορία των προηγμένων αναδυόμενων (advanced emerging) και θα ενταχθεί στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών (developed markets) των διεθνών οίκων.
Το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών αναμένεται να οδηγήσει σε πρωτοφανή αύξηση του τζίρου στο κλείσιμο της Παρασκευής, καθώς τα passive funds που ακολουθούν τους δείκτες θα πρέπει να προσαρμόσουν τις τοποθετήσεις τους στις νέες σταθμίσεις. Για τον λόγο αυτό, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την παράταση της διαδικασίας συναλλαγών κατά 10 λεπτά, με το κλείσιμο να ολοκληρώνεται στις 17:30 αντί για τις 17:20.
Το μεγάλο στοίχημα της αγοράς είναι οι νέες εισροές κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν την αλλαγή κατηγορίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της JPMorgan, οι συνολικές εισροές που συνδέονται με τις αναδιαρθρώσεις των ευρωπαϊκών δεικτών μπορούν να φτάσουν έως τα 2,8 δισ. δολάρια, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων.
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Η αναδιάρθρωση των δεικτών αποτελεί το τελευταίο μεγάλο βήμα πριν από την έναρξη της νέας εποχής για το Χ.Α. από τις 21 Σεπτεμβρίου, όταν η ελληνική αγορά θα εγκαταλείψει την κατηγορία των προηγμένων αναδυόμενων (advanced emerging) και θα ενταχθεί στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών (developed markets) των διεθνών οίκων.
Το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών αναμένεται να οδηγήσει σε πρωτοφανή αύξηση του τζίρου στο κλείσιμο της Παρασκευής, καθώς τα passive funds που ακολουθούν τους δείκτες θα πρέπει να προσαρμόσουν τις τοποθετήσεις τους στις νέες σταθμίσεις. Για τον λόγο αυτό, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την παράταση της διαδικασίας συναλλαγών κατά 10 λεπτά, με το κλείσιμο να ολοκληρώνεται στις 17:30 αντί για τις 17:20.
Το μεγάλο στοίχημα της αγοράς είναι οι νέες εισροές κεφαλαίων που θα ακολουθήσουν την αλλαγή κατηγορίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της JPMorgan, οι συνολικές εισροές που συνδέονται με τις αναδιαρθρώσεις των ευρωπαϊκών δεικτών μπορούν να φτάσουν έως τα 2,8 δισ. δολάρια, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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