«Συναστρία»: Εικαστικά και ποίηση συναντώνται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, η συγκινητική παρουσία του Τίτου Πατρίκιου

Ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος, μιλά κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της ομαδικής έκθεσης «Συναστρία»

Ο project manager Λευτέρης Μωυσιάδης

Ο επιμελητής της έκθεσης Δρ. Κώστας Πράπογλου

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Με μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «» στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο. Τη βραδιά «άνοιξε» ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης,, ενώ ακολούθησε η ομιλία του Project Manager,, στον οποίο ανήκει η σύλληψη του εγχειρήματος.Είκοσι εικαστικές και δεκατέσσερις ποιητικές δημιουργίες συνθέτουν το σύμπαν της «Συναστρίας» σε επιμέλεια και κείμενο τουο οποίος συγκαταλέχθηκε επίσης στους ομιλητές. Η δέκατη τέταρτη ποιητική συμμετοχή, του, ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσία του μεγάλου Έλληνα ποιητή.«Νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση και πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να διαβαστεί το τελευταίο ποίημα που έπλασα. Νιώθω ακόμα μεγαλύτερη χαρά για το ότι βλέπω πως υπάρχουν πολλοί νέοι ζωγράφοι και πολλοί νέοι ποιητές. Ενώ πολλές φορές οι παλαιότεροι βλέπουν ανταγωνιστικά τους νεότερους, εγώ τους αντιμετωπίζω σαν την αναγκαία πορεία για την συνέχιση της τέχνης. Νιώθω ότι και η μια και η άλλη τέχνη θα ακολουθήσουν τον δύσκολο αλλά δημιουργικό τους δρόμο», ανέφερε ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, ενώ ακολούθησε η ανάγνωση του ποιήματός του(ημερομηνία δημιουργίας 25/8/26).«Ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τον κόσμο σε ξεχωριστά δωμάτια. Τον αντιλαμβάνεται ολόκληρο με το βλέμμα, την ακοή, την αφή, τη γνώση, τη μνήμη, τη συγκίνηση. Δεν έπρεπε απλώς να γίνει μια έκθεση. ΄Επρεπε να ανοίξει μια πύλη ανάμεσα σε αυτούς που υπήρχαν αλλά δεν συναντιούνταν τόσο συχνά όσο θα έπρεπε. Και το όχημα γι' αυτή τη συνάντηση δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από την τέχνη. Γιατί η τέχνη έχει αυτή την παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις για να σε αφορά. Δεν σου ζητά πρώτα να καταλάβεις. Σου ζητά να σταθείς απέναντί της. Να κοιτάξεις, να ακούσεις, να αγγίξεις, να αισθανθείς. Και ίσως να φύγεις βλέποντας κάτι διαφορετικά απ' ότι όταν ήρθες. Αυτή είναι η πύλη που θέλει να ανοίξει η "Συναστρία". Όχι να μας πει τι πρέπει να δούμε. Αλλά για να δημιουργήσει περισσότερους τρόπους να βλέπουμε. Ο καθένας από τους συντελεστές πρόσθεσε ένα σημείο σε αυτό το χάρτη. Κανένα σημείο όσο φωτεινό κι αν είναι δεν δημιουργεί μόνο του έναν αστερισμό. Χρειάζεται ένα δεύτερο κι ύστερα ένα τρίτο. Και κάποιον που θα τολμήσει να φανταστεί τη γραμμή ανάμεσά τους», ανέφερε οΚι ομε τη σειρά του σημείωσε: «Για να επιμεληθώ μια έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη έπρεπε πρώτα να ανακαλύψω γιατί η έκθεση έπρεπε να γίνει εδώ. Μπήκα στη μηχανή αναζήτησης κι άρχισα να αναζητώ αστρονομία, αστροφυσική, κοσμολογία, αστρολογία, ουράνιους χάρτες, αστερισμούς, τη μέτρηση του χρόνου και τη διαρκή προσπάθεια να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τον ουρανό. Και τότε άρχισε για μένα η δημιουργική διαδικασία της "Συναστρίας". Μέσα στις συλλογές της Βιβλιοθήκης υπήρχαν οι συντεταγμένες που αναζητούσα. Και κάπως έτσι ο τίτλος "Συναστρία" απέκτησε περιεχόμενο».Άννα Αμπαριώτου, Λυδία Ανδριώτη, Χρήστος Αντωναρόπουλος, Κώστας Βαρώτσος, Στάθης Βατανίδης, Ρόζα Ζεϊντάν, Αννίτα Καλημέρη, Σοφία Καλογεροπούλου, Βασίλης Καρακατσάνης, Micha CaWaui, Ιάσων Μέγκουλας (Cacao Rocks), Κωνσταντίνος Ξενάκης, Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Κυριακή Πατρωνάκη-Χαραλαμπίδου, Λία Πέτρου, Λίνα Πηγαδιώτη, Εύη Σαββαΐδη, Τόλης Τατόλας, Γιώργος Τζινούδης, Κώστας Τσόκλης.Άννα Γρίβα, Μυρσίνη Γκανά, Γιώργος Βέης, Χάρης Βλαβιανός, Νίκος Ερηνάκης, Γιάννης Ευσταθιάδης, Λένα Καλλέργη, Μαρία Κουλούρη, Δήμητρα Κωτούλα, Μαρία Πατακιά, Τίτος Πατρίκιος, Μαρία Τοπάλη, Θανάσης Χατζόπουλος, Δήμητρα Χριστοδούλου