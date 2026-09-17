Τραμπ κατά Fed μετά την αύξηση επιτοκίων: «Μειώστε τα στο 1% ή χαμηλότερα και γρήγορα»

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ατυχή» την απόφαση - Η Fed «βλέπει» ακόμη μία αύξηση έως το τέλος του έτους





«Μειώστε τα επιτόκια για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και (σ.σ. κάντε το) γρήγορα», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά δημόσια τη διαφωνία του με τη νομισματική πολιτική της Fed.















«Ατυχής» η απόφαση, λέει ο Λευκός Οίκος Στην απόφαση αντέδρασε και ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντάς την «ατυχή», καθώς ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τις επανειλημμένες πιέσεις του Τραμπ για χαμηλότερο κόστος δανεισμού.



«Η μάλλον ατυχής απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) να αυξήσει σήμερα τα επιτόκια δεν βασίζεται, κατά την άποψη της κυβέρνησης, σε ιδιαίτερα πειστική οικονομική επιχειρηματολογία», δήλωσε στο Fox News ο Κους Ντεσάι, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.



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Η απόφαση της Fed ήταν ομόφωνη και υποστηρίχθηκε από τον πρόεδρό της, Κέβιν Γουόρς, τον οποίο είχε επιλέξει ο ίδιος ο Τραμπ για την ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.



Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς ο Τραμπ ασκεί εδώ και καιρό πιέσεις για σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων, ενώ ο Γουόρς έχει δηλώσει ότι οι αποφάσεις της Fed θα λαμβάνονται ανεξάρτητα από πολιτικές παρεμβάσεις.



Η Fed αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης Και η απόφαση της Τετάρτης ενδέχεται να μην είναι η τελευταία αύξηση για το 2026. Οι εκτιμήσεις των αξιωματούχων της Fed δείχνουν ότι μπορεί να χρειαστεί ακόμη μία αύξηση των επιτοκίων έως το τέλος του έτους, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν.



Νέα πίεση στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ( Fed ) άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ , λίγες ώρες μετά την απόφασή της να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 3,75%-4%. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε άμεση και δραστική μείωσή τους, την ώρα που η Fed κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό.«Μειώστε τα επιτόκια για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και (σ.σ. κάντε το) γρήγορα», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά δημόσια τη διαφωνία του με τη νομισματική πολιτική της Fed.Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι «τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι στο 1% ή λιγότερο».Η θέση αυτή απέχει σημαντικά από την κατεύθυνση που επέλεξε η κεντρική τράπεζα. Η Fed αποφάσισε ομόφωνα να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,75%-4%, πραγματοποιώντας την πρώτη αύξηση από το καλοκαίρι του 2023.Στην απόφαση αντέδρασε και ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντάς την «ατυχή», καθώς ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τις επανειλημμένες πιέσεις του Τραμπ για χαμηλότερο κόστος δανεισμού.«Η μάλλον ατυχής απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) να αυξήσει σήμερα τα επιτόκια δεν βασίζεται, κατά την άποψη της κυβέρνησης, σε ιδιαίτερα πειστική οικονομική επιχειρηματολογία», δήλωσε στο Fox News ο Κους Ντεσάι, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.Η αύξηση των επιτοκίων επηρεάζει το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, από τα στεγαστικά και τα επιχειρηματικά δάνεια έως τις πιστωτικές κάρτες.Η απόφαση της Fed ήταν ομόφωνη και υποστηρίχθηκε από τον πρόεδρό της, Κέβιν Γουόρς, τον οποίο είχε επιλέξει ο ίδιος ο Τραμπ για την ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς ο Τραμπ ασκεί εδώ και καιρό πιέσεις για σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων, ενώ ο Γουόρς έχει δηλώσει ότι οι αποφάσεις της Fed θα λαμβάνονται ανεξάρτητα από πολιτικές παρεμβάσεις.Και η απόφαση της Τετάρτης ενδέχεται να μην είναι η τελευταία αύξηση για το 2026. Οι εκτιμήσεις των αξιωματούχων της Fed δείχνουν ότι μπορεί να χρειαστεί ακόμη μία αύξηση των επιτοκίων έως το τέλος του έτους, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν.

Ο Κέβιν Γουόρς, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας, εξηγώντας τη στροφή της Fed σε πιο αυστηρή νομισματική πολιτική.



Η κίνηση αυτή διαμορφώνει έτσι ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Fed: ο Τραμπ ζητεί επιτόκια στο 1% ή ακόμη χαμηλότερα, ενώ η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί ότι μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω αύξησή τους για να περιοριστεί ο πληθωρισμός.