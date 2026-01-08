Τζένιφερ Γκάρνερ για Μπεν Άφλεκ: Ήταν δύσκολος ο χωρισμός, το πιο σκληρό ήταν η διάλυση της οικογένειας
Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2015, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου και την απόκτηση τριών παιδιών
Την περίοδο του διαζυγίου της με τον Μπεν Άφλεκ περιέγραψε η Τζένιφερ Γκάρνερ, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία, τονίζοντας ότι το πιο σκληρό στοιχείο για εκείνη ήταν η διάλυση της οικογένειάς τους.
Η ηθοποιός μίλησε για τον χωρισμό της από τον Άφλεκ, αναφερόμενη στις δυσκολίες που βίωσε μετά τη διάλυση του γάμου τους το 2015. Η Γκάρνερ παραχώρησε συνέντευξη στο «Marie Claire UK», με αφορμή τη δεύτερη σεζόν της σειράς «The Last Thing He Told Me» στο Apple TV+, και στάθηκε στο συναισθηματικό βάρος της περιόδου εκείνης. Η Γκάρνερ εξήγησε ότι ο χωρισμός ήταν μια εμπειρία που τη δυσκόλεψε βαθιά, τονίζοντας: «Πρέπει να είσαι έξυπνος σχετικά με το τι μπορείς και τι δεν μπορείς να διαχειριστείς, και εγώ δεν μπορούσα να διαχειριστώ όλα όσα υπήρχαν εκεί έξω. Αλλά αυτό που υπήρχε εκεί έξω», είπε κάνοντας μια χειρονομία, «δεν ήταν το δύσκολο. Το γεγονός από μόνο του ήταν το δύσκολο. Η ίδια η διάλυση μιας οικογένειας ήταν το δύσκολο. Η απώλεια μιας αληθινής συνεργασίας και φιλίας ήταν το δύσκολο».
Μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο απέκτησαν τρία παιδιά, η ηθοποιός αναζήτησε στήριξη στο περιβάλλον της. Όπως ανέφερε στο ίδιο περιοδικό: «Κάνω μια μεγάλη, συνειδητή προσπάθεια να βλέπω τους ανθρώπους μου όσο πιο συχνά μπορώ, γιατί αυτό είναι που έχει σημασία. Εκεί βρίσκεται η ανθεκτικότητά σου: στις σχέσεις σου και στους ανθρώπους που σε στηρίζουν».
Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2015, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου, ενώ το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε επίσημα τρία χρόνια αργότερα.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Jennifer Garner makes rare comment on ‘hard’ Ben Affleck divorce https://t.co/xi7e2y0ZyB pic.twitter.com/4kPDbFDuov— Page Six (@PageSix) January 7, 2026
