Intrum: Αγορά τώρα πληρωμή αργότερα για τα ελληνικά νοικοκυριά (πίνακας)
Intrum: Αγορά τώρα πληρωμή αργότερα για τα ελληνικά νοικοκυριά (πίνακας)
Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2026 της Intrum καταγράφει ανθεκτικότητα αλλά και αυξανόμενες πιέσεις στα νοικοκυριά, με άνοδο καθυστερημένων πληρωμών, χρήση BNPL και ταχεία υιοθέτηση AI στη διαχείριση οικονομικών
Την ανθεκτικότητα αλλά και τις νέες ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών απέναντι στις οικονομικές πιέσεις καταγράφει η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2026 (European Consumer Payment Report – ECPR) του Ομίλου Intrum.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 20 ευρωπαϊκές χώρες, με τη συμμετοχή 20.000 καταναλωτών, τουλάχιστον 1.000 από κάθε συμμετέχουσα χώρα, και αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο τα νοικοκυριά διαχειρίζονται τις καθημερινές οικονομικές τους υποχρεώσεις, αλλά και το πώς αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να οργανώσουν καλύτερα τα οικονομικά τους.
Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα, η πλειονότητα των Ευρωπαίων εξακολουθεί να αισθάνεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Ωστόσο, πίσω από τη συνολική εικόνα ανθεκτικότητας καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς οι καθυστερούμενες πληρωμές και η ανάγκη προσφυγής σε δανεισμό αυξάνονται.
Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, καθώς αναδεικνύει τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δανειστές.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Intrum, η πλειονότητα των Ευρωπαίων εξακολουθεί να μπορεί να ανταποκριθεί στις άμεσες οικονομικές της υποχρεώσεις, παρά την παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα.
Το 80% δηλώνει ότι αισθάνεται σίγουρο πως μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα και καύσιμα, ενώ το 70% αισθάνεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την οικογένειά του. Παράλληλα, το 71% δηλώνει ότι μπορεί να καλύψει ένα απρόβλεπτο έξοδο ύψους 400 ευρώ.
Η εικόνα, ωστόσο, αλλάζει όταν οι καταναλωτές καλούνται να κοιτάξουν περισσότερο προς το μέλλον. Μόλις το 47% θεωρεί ότι μπορεί να ζήσει χωρίς να ανησυχεί για τα χρήματα, ενώ μόλις το 36% αισθάνεται οικονομικά σε θέση να αλλάξει επαγγελματική κατεύθυνση προκειμένου να αποφύγει μια πιθανή απόλυση.
Η διαφορά ανάμεσα στη δυνατότητα κάλυψης των σημερινών αναγκών και στην αίσθηση μακροπρόθεσμης οικονομικής ασφάλειας αποτελεί ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης.
Πίσω από τη συνολική εικόνα ανθεκτικότητας, ωστόσο, εμφανίζονται σημάδια μεγαλύτερης πίεσης. Μετά από δύο χρόνια βελτίωσης, οι καθυστερημένες πληρωμές αυξάνονται εκ νέου.
Σχεδόν ένας στους τρεις Ευρωπαίους, ποσοστό 29%, δηλώνει ότι έχει πληρώσει τουλάχιστον έναν λογαριασμό εκπρόθεσμα τους τελευταίους 12 μήνες. Η Intrum επισημαίνει ότι η αύξηση αφορά κυρίως καταναλωτές που καθυστέρησαν δύο έως τέσσερις πληρωμές και όχι εκείνους που αδυνατούν συστηματικά να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Παράλληλα, αυξάνεται και η προσφυγή σε δανεισμό ή πιστωτικές κάρτες για την κάλυψη λογαριασμών. Το 56% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τους τελευταίους έξι μήνες δανείστηκε χρήματα ή χρησιμοποίησε πιστωτική κάρτα για να πληρώσει έναν λογαριασμό, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το 2019.
Τα στοιχεία αυτά δεν σημαίνουν από μόνα τους ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια. Δείχνουν, όμως, ότι η συνολική εικόνα οικονομικής εμπιστοσύνης δεν αποτυπώνει πλήρως τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν αρκετά νοικοκυριά.
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 20 ευρωπαϊκές χώρες, με τη συμμετοχή 20.000 καταναλωτών, τουλάχιστον 1.000 από κάθε συμμετέχουσα χώρα, και αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο τα νοικοκυριά διαχειρίζονται τις καθημερινές οικονομικές τους υποχρεώσεις, αλλά και το πώς αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να οργανώσουν καλύτερα τα οικονομικά τους.
Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα, η πλειονότητα των Ευρωπαίων εξακολουθεί να αισθάνεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Ωστόσο, πίσω από τη συνολική εικόνα ανθεκτικότητας καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις, καθώς οι καθυστερούμενες πληρωμές και η ανάγκη προσφυγής σε δανεισμό αυξάνονται.
Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, καθώς αναδεικνύει τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δανειστές.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Intrum, η πλειονότητα των Ευρωπαίων εξακολουθεί να μπορεί να ανταποκριθεί στις άμεσες οικονομικές της υποχρεώσεις, παρά την παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα.
Ανθεκτικότητα σήμερα, μεγαλύτερη αβεβαιότητα για το αύριο
Το 80% δηλώνει ότι αισθάνεται σίγουρο πως μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα και καύσιμα, ενώ το 70% αισθάνεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την οικογένειά του. Παράλληλα, το 71% δηλώνει ότι μπορεί να καλύψει ένα απρόβλεπτο έξοδο ύψους 400 ευρώ.
Η εικόνα, ωστόσο, αλλάζει όταν οι καταναλωτές καλούνται να κοιτάξουν περισσότερο προς το μέλλον. Μόλις το 47% θεωρεί ότι μπορεί να ζήσει χωρίς να ανησυχεί για τα χρήματα, ενώ μόλις το 36% αισθάνεται οικονομικά σε θέση να αλλάξει επαγγελματική κατεύθυνση προκειμένου να αποφύγει μια πιθανή απόλυση.
Η διαφορά ανάμεσα στη δυνατότητα κάλυψης των σημερινών αναγκών και στην αίσθηση μακροπρόθεσμης οικονομικής ασφάλειας αποτελεί ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης.
Πίσω από τη συνολική εικόνα ανθεκτικότητας, ωστόσο, εμφανίζονται σημάδια μεγαλύτερης πίεσης. Μετά από δύο χρόνια βελτίωσης, οι καθυστερημένες πληρωμές αυξάνονται εκ νέου.
Αυξάνονται οι καθυστερημένες πληρωμές
Σχεδόν ένας στους τρεις Ευρωπαίους, ποσοστό 29%, δηλώνει ότι έχει πληρώσει τουλάχιστον έναν λογαριασμό εκπρόθεσμα τους τελευταίους 12 μήνες. Η Intrum επισημαίνει ότι η αύξηση αφορά κυρίως καταναλωτές που καθυστέρησαν δύο έως τέσσερις πληρωμές και όχι εκείνους που αδυνατούν συστηματικά να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.
Παράλληλα, αυξάνεται και η προσφυγή σε δανεισμό ή πιστωτικές κάρτες για την κάλυψη λογαριασμών. Το 56% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τους τελευταίους έξι μήνες δανείστηκε χρήματα ή χρησιμοποίησε πιστωτική κάρτα για να πληρώσει έναν λογαριασμό, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το 2019.
Τα στοιχεία αυτά δεν σημαίνουν από μόνα τους ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια. Δείχνουν, όμως, ότι η συνολική εικόνα οικονομικής εμπιστοσύνης δεν αποτυπώνει πλήρως τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν αρκετά νοικοκυριά.
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