Intrum: Αγορά τώρα πληρωμή αργότερα για τα ελληνικά νοικοκυριά (πίνακας)

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2026 της Intrum καταγράφει ανθεκτικότητα αλλά και αυξανόμενες πιέσεις στα νοικοκυριά, με άνοδο καθυστερημένων πληρωμών, χρήση BNPL και ταχεία υιοθέτηση AI στη διαχείριση οικονομικών