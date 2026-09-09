Χαβιέ Μπαρδέμ: Τα φιλιά με την Κρουζ στην πρεμιέρα της ταινίας τους στη Βενετία και τα δάκρυα της Πενέλοπε





Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ Βενετίας , κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου χειροκροτήματος στην πρεμιέρα της ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Χαβιέ Μπαρδέμ , με το ζευγάρι να απαθανατίζεται να φιλιέται μέσα στην αίθουσα.

«Bunker» και το

εκτυλίχθηκε μία συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή, καθώς

Πενέλοπε Κρουζ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αγκαλιάζοντας και φιλώντας τον Μπαρδέμ.





@varietymagazine #PenelopeCruz broke out into uncontrollable sobs as she kissed her husband and co-star #JavierBardem during the incredibly long 15.5-minute standing ovation at the premiere of “Bunker” at the VeniceFilmFestival. ♬ original sound - Variety

Σε κλάματα ξέσπασε ηΤο βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προβολή τουχειροκρότημα διήρκεσε 15,5 λεπτά, χαρίζοντας στην ταινία τη θερμότερη υποδοχή μέχρι στιγμής στη φετινή διοργάνωση.Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από την αντίδραση της Κρουζ, φαίνεται να σχηματίζει με τα χείλη της τη λέξη «ευχαριστώ», ενώ στη συνέχεια σταμάτησε για να σφίξει το χέρι ενός θαυμαστή που βρισκόταν πίσω της. Στη συνέχεια,Στο «Bunker», ο Μπαρδέμ και η Κρουζ υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι που προσπαθεί να διαχειριστεί επαγγελματικές και προσωπικές αναταράξεις στο σπίτι του στο Λονδίνο, όπου ζει μαζί με τα παιδιά του. Η σχέση τους αρχίζει να κλονίζεται όταν ο Μιγκέλ, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, συμφωνεί να κατασκευάσει ένα καταφύγιο επιβίωσης για τον Άντριου, έναν δισεκατομμυριούχο που υποδύεται ο Πολ Ντέινο.Η αμφιλεγόμενη από ηθικής πλευράς δουλειά δημιουργεί ρήγμα ανάμεσα στο ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και 17 χρόνια. Η Σοφία αρχίζει να αναρωτιέται αν οι δυο τους εξακολουθούν να μοιράζονται τις ίδιες αξίες και παράλληλα ξεκινά να συνεργάζεται με έναν γοητευτικό Αμερικανό συγγραφέα, τον Τζέρεμι Γκρέι, τον οποίο υποδύεται ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ.: Reuters