ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία, αναφορές για πολλούς τραυματίες

Χαβιέ Μπαρδέμ: Τα φιλιά με την Κρουζ στην πρεμιέρα της ταινίας τους στη Βενετία και τα δάκρυα της Πενέλοπε
GALA
Πενέλοπε Κρουζ Χαβιέ Μπαρδέμ Φεστιβάλ Βενετίας Ταινία

Χαβιέ Μπαρδέμ: Τα φιλιά με την Κρουζ στην πρεμιέρα της ταινίας τους στη Βενετία και τα δάκρυα της Πενέλοπε

Το φιλμ απέσπασε μέχρι στιγμής τη θερμότερη υποδοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2026

Χαβιέ Μπαρδέμ: Τα φιλιά με την Κρουζ στην πρεμιέρα της ταινίας τους στη Βενετία και τα δάκρυα της Πενέλοπε
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε κλάματα ξέσπασε η Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ Βενετίας,  κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου χειροκροτήματος στην πρεμιέρα της ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Χαβιέ Μπαρδέμ, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται να φιλιέται μέσα στην αίθουσα.

Το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προβολή του «Bunker» και το χειροκρότημα διήρκεσε 15,5 λεπτά, χαρίζοντας στην ταινία τη θερμότερη υποδοχή μέχρι στιγμής στη φετινή διοργάνωση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media  από την αντίδραση της Κρουζ, φαίνεται να σχηματίζει με τα χείλη της τη λέξη «ευχαριστώ», ενώ στη συνέχεια σταμάτησε για να σφίξει το χέρι ενός θαυμαστή που βρισκόταν πίσω της. Στη συνέχεια, εκτυλίχθηκε μία συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή, καθώς η Πενέλοπε Κρουζ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αγκαλιάζοντας και φιλώντας τον Μπαρδέμ.

Δείτε βίντεο

@varietymagazine

#PenelopeCruz broke out into uncontrollable sobs as she kissed her husband and co-star #JavierBardem during the incredibly long 15.5-minute standing ovation at the premiere of “Bunker” at the VeniceFilmFestival.

♬ original sound - Variety
Στο «Bunker», ο Μπαρδέμ και η Κρουζ υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι που προσπαθεί να διαχειριστεί επαγγελματικές και προσωπικές αναταράξεις στο σπίτι του στο Λονδίνο, όπου ζει μαζί με τα παιδιά του. Η σχέση τους αρχίζει να κλονίζεται όταν ο Μιγκέλ, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, συμφωνεί να κατασκευάσει ένα καταφύγιο επιβίωσης για τον Άντριου, έναν δισεκατομμυριούχο που υποδύεται ο Πολ Ντέινο.

Η αμφιλεγόμενη από ηθικής πλευράς δουλειά δημιουργεί ρήγμα ανάμεσα στο ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και 17 χρόνια. Η Σοφία αρχίζει να αναρωτιέται αν οι δυο τους εξακολουθούν να μοιράζονται τις ίδιες αξίες και παράλληλα ξεκινά να συνεργάζεται με έναν γοητευτικό Αμερικανό συγγραφέα, τον Τζέρεμι Γκρέι, τον οποίο υποδύεται ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ.

Φωτογραφίες: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Back to School με πλάνο

Back to School με πλάνο

Δείτε Επίσης