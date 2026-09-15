Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Καθυστερήσεις στον Κηφισό λόγω τροχαίου στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας
Καθυστερήσεις στον Κηφισό λόγω τροχαίου στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Γέφυρας Βρυούλων
Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Γέφυρας Βρυούλων, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.
Δείτε live την κίνηση
Σύμφωνα με την ενημέρωση το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Γέφυρας Βρυούλων, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.
Δείτε live την κίνηση
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