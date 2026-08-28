«Τον βοηθούσαν πάντα, δεν ξέρω γιατί τους σκότωσε»: Ο δεύτερος γιος των Ράινερ σπάει τη σιωπή του για τη δολοφονία τους από τον αδερφό του
«Τον βοηθούσαν πάντα, δεν ξέρω γιατί τους σκότωσε»: Ο δεύτερος γιος των Ράινερ σπάει τη σιωπή του για τη δολοφονία τους από τον αδερφό του
Ο Τζέικ Ράινερ μίλησε για τον Νικ, που κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία
Για τη δολοφονία των γονιών του μίλησε για πρώτη φορά ο γιος του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ. Ο γνωστός σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, με τον άλλο τους γιο, τον Νικ, να κατηγορείται σήμερα για τη διπλά ανθρωποκτονία.
Σε συνέντευξή του στο KABC-TV, ο Τζέικ Ράινερ τόνισε ότι ο πατέρας του και η μητέρα του δεν σταμάτησαν στιγμή να στηρίζουν τον αδερφό του, που είχε διαγνωσθεί με σχιζοφρένεια λίγες εβδομάδες πριν τη δολοφονία των γονιών του. Η τραγική απώλεια των γονιών του, εκμυστηρεύτηκε επίσης, του προξένησε οργή.
Όταν ρωτήθηκε για τον 32χρονο Νικ Ράινερ, εκείνος σταμάτησε για περίπου επτά δευτερόλεπτα και φάνηκε να δυσκολεύεται να βρει τις λέξεις. «Εννοώ, είναι στη φυλακή. Οπότε... ξέρετε, είναι... είναι σαν να έχασα τους γονείς μου και μετά συνελήφθη ο Νικ και είναι σαν να μείναμε πλέον μόνο εγώ και η Ρόμι», είπε ο Τζέικ Ράινερ.
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι οι γονείς του «δεν σταμάτησαν ποτέ να βοηθούν» τον αδερφό του. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ίδιος «δεν θα καταλάβει ποτέ» τον φρικτό θάνατό τους.
Ο Νικ Ράινερ είχε μιλήσει δημόσια για τη μάχη του με την εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες και για προβλήματα ψυχικής υγείας πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, όταν υπέγραψε την ταινία «Being Charlie» του 2015 για τον πατέρα του, Ρομπ. Ο Τζέικ Ράινερ σημείωσε ότι θεωρούσε πως το συγκεκριμένο πρότζεκτ «ήταν ένας τρόπος για τον πατέρα μου να προσπαθήσει να έρθει πιο κοντά του».
Επίσης, εξομολογήθηκε ότι κάποιες φορές ένιωθε οργή για το «πόσο άδικο ήταν όλο αυτό» και για το γεγονός ότι «δεν είχε κανέναν λόγο σε ό,τι συνέβη». «Δεν είχα καμία επιλογή. Απλώς πρέπει να αποδεχτώ την πραγματικότητα. Και για μένα, αυτό είναι ένα από τα πιο εξοργιστικά κομμάτια όλης αυτής της ιστορίας», δήλωσε.
Σε συνέντευξή του στο KABC-TV, ο Τζέικ Ράινερ τόνισε ότι ο πατέρας του και η μητέρα του δεν σταμάτησαν στιγμή να στηρίζουν τον αδερφό του, που είχε διαγνωσθεί με σχιζοφρένεια λίγες εβδομάδες πριν τη δολοφονία των γονιών του. Η τραγική απώλεια των γονιών του, εκμυστηρεύτηκε επίσης, του προξένησε οργή.
Όταν ρωτήθηκε για τον 32χρονο Νικ Ράινερ, εκείνος σταμάτησε για περίπου επτά δευτερόλεπτα και φάνηκε να δυσκολεύεται να βρει τις λέξεις. «Εννοώ, είναι στη φυλακή. Οπότε... ξέρετε, είναι... είναι σαν να έχασα τους γονείς μου και μετά συνελήφθη ο Νικ και είναι σαν να μείναμε πλέον μόνο εγώ και η Ρόμι», είπε ο Τζέικ Ράινερ.
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι οι γονείς του «δεν σταμάτησαν ποτέ να βοηθούν» τον αδερφό του. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ίδιος «δεν θα καταλάβει ποτέ» τον φρικτό θάνατό τους.
Jake Reiner Details ‘Shock’ of Call from His Sister Romy After She Discovered Their Dad Rob Reiner Killed at Home https://t.co/gAzM1FzvZl— People (@people) August 28, 2026
Επίσης, εξομολογήθηκε ότι κάποιες φορές ένιωθε οργή για το «πόσο άδικο ήταν όλο αυτό» και για το γεγονός ότι «δεν είχε κανέναν λόγο σε ό,τι συνέβη». «Δεν είχα καμία επιλογή. Απλώς πρέπει να αποδεχτώ την πραγματικότητα. Και για μένα, αυτό είναι ένα από τα πιο εξοργιστικά κομμάτια όλης αυτής της ιστορίας», δήλωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα