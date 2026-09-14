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To αδημοσίευτο βίντεο του Stavento με τον Γιώργο Μαζωνάκη από το στούντιο: Έτσι περνάγαμε κάθε φορά
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Stavento Μιχάλης Κουινέλης Γιώργος Μαζωνάκης

To αδημοσίευτο βίντεο του Stavento με τον Γιώργο Μαζωνάκη από το στούντιο: Έτσι περνάγαμε κάθε φορά

Οι δύο τους τραγουδούν στίχους από το «Οινόπνευμα φτηνό», το τραγούδι που κυκλοφόρησε στον δίσκο με τίτλο «Αγαπώ σημαίνει» σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Κουινέλη

To αδημοσίευτο βίντεο του Stavento με τον Γιώργο Μαζωνάκη από το στούντιο: Έτσι περνάγαμε κάθε φορά
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Mε ένα αδημοσίευτο μέχρι σήμερα βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από στούντιο ηχογράφησης αποχαιρέτησε ο Stavento (Μιχάλης Κουινέλης) τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο τραγουδιστές να τραγουδούν στίχους από το «Οινόπνευμα φτηνό», το τραγούδι που κυκλοφόρησε στον δίσκο με τίτλο «Αγαπώ σημαίνει» σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Κουινέλη.

«Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ...» έγραψε ο Stavento στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

@michalis_stavento

Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ...🕊️

♬ πρωτότυπος ήχος - STAVENTO
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