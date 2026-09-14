Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
To αδημοσίευτο βίντεο του Stavento με τον Γιώργο Μαζωνάκη από το στούντιο: Έτσι περνάγαμε κάθε φορά
To αδημοσίευτο βίντεο του Stavento με τον Γιώργο Μαζωνάκη από το στούντιο: Έτσι περνάγαμε κάθε φορά
Οι δύο τους τραγουδούν στίχους από το «Οινόπνευμα φτηνό», το τραγούδι που κυκλοφόρησε στον δίσκο με τίτλο «Αγαπώ σημαίνει» σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Κουινέλη
Mε ένα αδημοσίευτο μέχρι σήμερα βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από στούντιο ηχογράφησης αποχαιρέτησε ο Stavento (Μιχάλης Κουινέλης) τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.
Στο βίντεο φαίνονται οι δύο τραγουδιστές να τραγουδούν στίχους από το «Οινόπνευμα φτηνό», το τραγούδι που κυκλοφόρησε στον δίσκο με τίτλο «Αγαπώ σημαίνει» σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Κουινέλη.
«Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ...» έγραψε ο Stavento στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε στο TikTok.
Στο βίντεο φαίνονται οι δύο τραγουδιστές να τραγουδούν στίχους από το «Οινόπνευμα φτηνό», το τραγούδι που κυκλοφόρησε στον δίσκο με τίτλο «Αγαπώ σημαίνει» σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Κουινέλη.
«Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ...» έγραψε ο Stavento στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε στο TikTok.
@michalis_stavento
Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ...🕊️♬ πρωτότυπος ήχος - STAVENTO
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