Ο 19χρονος γιος του Κίλιαν Μέρφι ακολουθεί τα βήματά του στην υποκριτική: «Είναι κλώνος του και ακούγεται σαν εκείνον», γράφουν οι θαυμαστές του
Ο 19χρονος γιος του Κίλιαν Μέρφι ακολουθεί τα βήματά του στην υποκριτική: «Είναι κλώνος του και ακούγεται σαν εκείνον», γράφουν οι θαυμαστές του
Ο Άραν Μέρφι έδωσε το παρών στην προβολή της νέας σειράς που πρωταγωνιστεί στο Λονδίνο και σε απόσπασμα συνέντευξής του που κυκλοφόρησε στο TikTok όλοι μιλούν για την ομοιότητα πατέρα - παιδιού
Τα βήματα του Κίλιαν Μέρφι στον χώρο της υποκριτικής ακολουθεί ο 19χρονος γιος του Άραν, ωστόσο η προσοχή του κόσμου έχει στραφεί στην ομοιότητα με τον πατέρα του.
Ο νεαρός εξασφάλισε ρόλο σε μια νέα μεγάλη σειρά του HBO, με τίτλο «Youth», όπου υποδύεται τον Ruairi, έναν προβληματικό έφηβο που βρίσκεται σε συναισθηματική κατάρρευση και παρασύρεται εύκολα από επικίνδυνες τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλευρό του βρίσκονται η Ιρλανδή ηθοποιός, ο Σάρον Χόργκαν, ο Ρούπερτ Φρεντ και ο Ρόμπι Τζι.
Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Άραν Μέρφι βρέθηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του στο κόκκινο χαλί στο Λονδίνο, για την προβολή της νέας σειράς και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok όπου απαντούσε στις ερωτήσεις δημοσιογράφου, τα σχόλια κατακλύστηκαν με αναφορές στο γεγονός πως «είναι σαν κλώνος» του πατέρα του εμφανισιακά, ενώ πολλοί επισήμαναν πως ακόμη και ο τρόπος ομιλίας τους είναι ίδιος.
Δείτε το βίντεο και τα σχόλια
«Θεέ μου, ακούγεται κιόλας σαν εκείνον», «Αυτός είναι πράγματι ο γιος του Κίλιαν Μέρφι; Είναι κλώνος του», «Αυτός είναι ο Κίλιαν Μέρφι ενυδατωμένος, δεν μπορείτε να με πείσετε για κάτι διαφορετικό», είναι μονάχα κάποια από τα σχόλια κάτω από το βίντεο που έγινε viral και μετρά πάνω από 4 εκατομμύρια views.
Ο 19χρονος γιος του Κίλιαν Μέρφι ασχολείται με την υποκριτική εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 2022, με την πολυβραβευμένη ταινία επιστημονικής φαντασίας και μυστηρίου «Lola».
Το 2025 εντάχθηκε στο καστ της σειράς «WAR», στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Ντόμινικ Γουέστ και η Σιένα Μίλερ, ενώ νωρίτερα φέτος, συμμετείχε στην κινηματογραφική μεταφορά επιστημονικής φαντασίας του Τάικα Γουαϊτίτι «Klara and the Sun», μαζί με την Τζένα Ορτέγκα και την Έιμι Άνταμς.
Ο Κίλιαν Μέρφι έχει έναν ακόμη γιο, τον 20χορνο Μαλάκι Μέρφι, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική.
Ο νεαρός εξασφάλισε ρόλο σε μια νέα μεγάλη σειρά του HBO, με τίτλο «Youth», όπου υποδύεται τον Ruairi, έναν προβληματικό έφηβο που βρίσκεται σε συναισθηματική κατάρρευση και παρασύρεται εύκολα από επικίνδυνες τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλευρό του βρίσκονται η Ιρλανδή ηθοποιός, ο Σάρον Χόργκαν, ο Ρούπερτ Φρεντ και ο Ρόμπι Τζι.
Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Άραν Μέρφι βρέθηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του στο κόκκινο χαλί στο Λονδίνο, για την προβολή της νέας σειράς και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok όπου απαντούσε στις ερωτήσεις δημοσιογράφου, τα σχόλια κατακλύστηκαν με αναφορές στο γεγονός πως «είναι σαν κλώνος» του πατέρα του εμφανισιακά, ενώ πολλοί επισήμαναν πως ακόμη και ο τρόπος ομιλίας τους είναι ίδιος.
Δείτε το βίντεο και τα σχόλια
@jodiepresents Aran Murphy confirmed I’m not cringe so that’s a win 🙂↔️🙌🏻Absolute delight chatting to him tonight at the Youth premiere 🎤 📺 Also, isn’t he just the spit of his Dad 🥹? 💛 #AranMurphy #CillianMurphy #Youth #WhatToWatch @HBO Max UK & Ireland ♬ original sound - Jodie McCallum
«Θεέ μου, ακούγεται κιόλας σαν εκείνον», «Αυτός είναι πράγματι ο γιος του Κίλιαν Μέρφι; Είναι κλώνος του», «Αυτός είναι ο Κίλιαν Μέρφι ενυδατωμένος, δεν μπορείτε να με πείσετε για κάτι διαφορετικό», είναι μονάχα κάποια από τα σχόλια κάτω από το βίντεο που έγινε viral και μετρά πάνω από 4 εκατομμύρια views.
Ο 19χρονος γιος του Κίλιαν Μέρφι ασχολείται με την υποκριτική εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 2022, με την πολυβραβευμένη ταινία επιστημονικής φαντασίας και μυστηρίου «Lola».
Το 2025 εντάχθηκε στο καστ της σειράς «WAR», στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Ντόμινικ Γουέστ και η Σιένα Μίλερ, ενώ νωρίτερα φέτος, συμμετείχε στην κινηματογραφική μεταφορά επιστημονικής φαντασίας του Τάικα Γουαϊτίτι «Klara and the Sun», μαζί με την Τζένα Ορτέγκα και την Έιμι Άνταμς.
Ο Κίλιαν Μέρφι έχει έναν ακόμη γιο, τον 20χορνο Μαλάκι Μέρφι, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα