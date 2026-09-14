Ο Σταλόνε ήταν πολύ γενναιόδωρος, μοιράστηκε όσα περισσότερα μπορούσε, λέει ο ηθοποιός που τον υποδύεται στο I Play Rocky
Ο Σταλόνε ήταν πολύ γενναιόδωρος, μοιράστηκε όσα περισσότερα μπορούσε, λέει ο ηθοποιός που τον υποδύεται στο I Play Rocky
Ο Άντονι Ιπολίτο πρωταγωνιστεί στην ταινία που αφηγείται τη δημιουργία του εμβληματικού φιλμ του 1976
Τις συζητήσεις που είχε με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, πριν και μετά την ερμηνεία του ως ο εμβληματικός «Rocky», μετέφερε ο Άντονι Ιπολίτο. Ο 27χρονος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία «I Play Rocky» που αφηγείται τη δημιουργία του κλασικού φιλμ του 1976.
Ο Ιπολίτο βρέθηκε στο στούντιο των PEOPLE/Entertainment Weekly/Shutterstock στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο 2026, όπου η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο 80χρονος σταρ του Χόλιγουντ έχει ήδη δει την ταινία.
«Μίλησα μαζί του μετά και την είχε δει με τη σύζυγό του. Είναι πολύ μεγάλοι θαυμαστές της ταινίας και ήταν πραγματικά υπέροχοι απέναντί μας», είπε, αναφερόμενος στον Σταλόνε και τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1997. «Ήμουν αγχωμένος με όλο αυτό. Μίλησα μαζί του πριν από τα γυρίσματα και τον είχα μελετήσει για πολύ καιρό πριν από εκείνη τη συζήτηση», πρόσθεσε ο Ιπολίτο.
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι ο Σταλόνε τον βοήθησε να χαλαρώσει και μοιράστηκε μαζί του τη δική του οπτική. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Υπήρχαν πολλά που διακυβεύονταν και πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν σωστά, αλλά είναι ένας άνθρωπος που σε κάνει να χαλαρώνεις πολύ εύκολα, και αυτό με βοήθησε, ευτυχώς. Ήθελα απλώς να ακούσω όσο περισσότερο μπορούσα τη δική του οπτική και οτιδήποτε ήταν διατεθειμένος να μοιραστεί μαζί μου. Ήταν πολύ γενναιόδωρος και μοιράστηκε όσα περισσότερα μπορούσε».
Παρόλα αυτά, το άγχος του παρέμεινε έντονο: «Μετά, φυσικά, ήμουν σχεδόν το ίδιο αγχωμένος, αλλά εκείνος ήταν πολύ γλυκός και νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία για τον ίδιο να αναπολήσει κινηματογραφικά εκείνη την εποχή».
Το «I Play Rocky» παρακολουθεί τα πρώτα χρόνια της καριέρας του Σταλόνε στο Χόλιγουντ και τη στιγμή που στράφηκε στη συγγραφή ενός σεναρίου με σκοπό να πρωταγωνιστήσει ο ίδιος, την ώρα που δυσκολευόταν να βρει τον δρόμο του ως ηθοποιός.
Η ταινία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην επιμονή του Σταλόνε να κρατήσει για τον εαυτό του τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Rocky», μια απόφαση που έμελλε να εγκαινιάσει μία από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές καριέρες των τελευταίων πενήντα ετών.
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Ο Άντονι Ιπολίτο αποκάλυψε επίσης ότι προπονήθηκε για ενάμιση χρόνο προκειμένου να μπορέσει να ενσαρκώσει τον νεαρό Σταλόνε. «Είχα ακούσει ότι ετοίμαζαν την ταινία και η διαδικασία μέχρι να πάρω τον ρόλο είναι από μόνη της μια ολόκληρη ιστορία», θυμήθηκε.
Όπως εξήγησε, άρχισε αμέσως εντατική προετοιμασία για τον ρόλο, ενώ χάρη στην αναβολή των γυρισμάτων, είχε περισσότερο χρόνο να μεταμορφώσει το σώμα του. «Μόλις έμαθα ότι θα το κάνω, είχαν προγραμματίσει τα γυρίσματα περίπου έξι μήνες αργότερα. Άρχισα αμέσως να προετοιμάζομαι όσο περισσότερο μπορούσα και μετά μετέθεσαν την ημερομηνία έναρξης, οπότε είχα λίγο περισσότερο χρόνο. Αυτό στην πραγματικότητα με βοήθησε πολύ, γιατί το σώμα σου δεν θέλει πραγματικά να αλλάξει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αν κάνεις κάτι για αρκετό καιρό και είσαι αρκετά συνεπής, μπορείς να το πετύχεις».
Ο Ιπολίτο βρέθηκε στο στούντιο των PEOPLE/Entertainment Weekly/Shutterstock στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο 2026, όπου η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο 80χρονος σταρ του Χόλιγουντ έχει ήδη δει την ταινία.
«Μίλησα μαζί του μετά και την είχε δει με τη σύζυγό του. Είναι πολύ μεγάλοι θαυμαστές της ταινίας και ήταν πραγματικά υπέροχοι απέναντί μας», είπε, αναφερόμενος στον Σταλόνε και τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1997. «Ήμουν αγχωμένος με όλο αυτό. Μίλησα μαζί του πριν από τα γυρίσματα και τον είχα μελετήσει για πολύ καιρό πριν από εκείνη τη συζήτηση», πρόσθεσε ο Ιπολίτο.
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι ο Σταλόνε τον βοήθησε να χαλαρώσει και μοιράστηκε μαζί του τη δική του οπτική. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Υπήρχαν πολλά που διακυβεύονταν και πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν σωστά, αλλά είναι ένας άνθρωπος που σε κάνει να χαλαρώνεις πολύ εύκολα, και αυτό με βοήθησε, ευτυχώς. Ήθελα απλώς να ακούσω όσο περισσότερο μπορούσα τη δική του οπτική και οτιδήποτε ήταν διατεθειμένος να μοιραστεί μαζί μου. Ήταν πολύ γενναιόδωρος και μοιράστηκε όσα περισσότερα μπορούσε».
Anthony Ippolito Was ‘Nervous’ to Meet Sylvester Stallone After Training for Over a Year to Play Him in I Play Rocky (Exclusive) https://t.co/QZLtqMbsUh— People (@people) September 13, 2026
Το «I Play Rocky» παρακολουθεί τα πρώτα χρόνια της καριέρας του Σταλόνε στο Χόλιγουντ και τη στιγμή που στράφηκε στη συγγραφή ενός σεναρίου με σκοπό να πρωταγωνιστήσει ο ίδιος, την ώρα που δυσκολευόταν να βρει τον δρόμο του ως ηθοποιός.
Η ταινία επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην επιμονή του Σταλόνε να κρατήσει για τον εαυτό του τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Rocky», μια απόφαση που έμελλε να εγκαινιάσει μία από τις πιο σημαντικές κινηματογραφικές καριέρες των τελευταίων πενήντα ετών.
Δείτε το τρέιλερ
Ο Άντονι Ιπολίτο αποκάλυψε επίσης ότι προπονήθηκε για ενάμιση χρόνο προκειμένου να μπορέσει να ενσαρκώσει τον νεαρό Σταλόνε. «Είχα ακούσει ότι ετοίμαζαν την ταινία και η διαδικασία μέχρι να πάρω τον ρόλο είναι από μόνη της μια ολόκληρη ιστορία», θυμήθηκε.
Όπως εξήγησε, άρχισε αμέσως εντατική προετοιμασία για τον ρόλο, ενώ χάρη στην αναβολή των γυρισμάτων, είχε περισσότερο χρόνο να μεταμορφώσει το σώμα του. «Μόλις έμαθα ότι θα το κάνω, είχαν προγραμματίσει τα γυρίσματα περίπου έξι μήνες αργότερα. Άρχισα αμέσως να προετοιμάζομαι όσο περισσότερο μπορούσα και μετά μετέθεσαν την ημερομηνία έναρξης, οπότε είχα λίγο περισσότερο χρόνο. Αυτό στην πραγματικότητα με βοήθησε πολύ, γιατί το σώμα σου δεν θέλει πραγματικά να αλλάξει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αν κάνεις κάτι για αρκετό καιρό και είσαι αρκετά συνεπής, μπορείς να το πετύχεις».
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