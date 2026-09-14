Ο Λίαμ Νίσον εμφανίστηκε χέρι χέρι με τη συμπρωταγωνίστριά του Στέλλα Στόκερ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο
Ο Λίαμ Νίσον εμφανίστηκε χέρι χέρι με τη συμπρωταγωνίστριά του Στέλλα Στόκερ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο
Φουντώνουν οι φήμες περί σχέσης ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς
Χέρι χέρι με τη συμπρωταγωνίστριά του Στέλλα Στόκερ εμφανίστηκε ο Λίαμ Νίσον στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, φουντώνοντας τις φήμες περί σχέσης ανάμεσά τους.
Ο 74χρονος Ιρλανδός ηθοποιός και η Βρετανίδα ηθοποιός, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στο επερχόμενο θρίλερ δράσης «The Mongoose», έδωσαν το παρών στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Evil Genius» το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με τη Στόκερ, σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε το People, να σφίγγει τρυφερά το μπράτσο του Νίσον τη στιγμή που περνούσαν μπροστά από τους φωτογράφους.
Δείτε το βίντεο
Οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι έχουν επίσης συμπρωταγωνιστήσει στις δύο ταινίες του 2022 «Memory» και «Marlowe», είχαν ντυθεί ασορτί, με τον Νίσον να φορά μαύρη μπλούζα και ασορτί δερμάτινο τζάκετ, ενώ η συμπρωταγωνίστριά του είχε επιλέξει ένα αμάνικο μάξι φόρεμα με ντραπέ λαιμόκοψη στην ίδια απόχρωση.
Τα ξένα μίνια το τελευταίο διάστημα κάνουν λόγο για ένα ειδύλλιο ανάμεσά τους, με την εμφάνισή τους αυτή να δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση τους, ωστόσο μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη δήλωση, διαψεύδοντας ή επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Ο 74χρονος Ιρλανδός ηθοποιός και η Βρετανίδα ηθοποιός, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στο επερχόμενο θρίλερ δράσης «The Mongoose», έδωσαν το παρών στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Evil Genius» το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με τη Στόκερ, σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε το People, να σφίγγει τρυφερά το μπράτσο του Νίσον τη στιγμή που περνούσαν μπροστά από τους φωτογράφους.
Δείτε το βίντεο
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Οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι έχουν επίσης συμπρωταγωνιστήσει στις δύο ταινίες του 2022 «Memory» και «Marlowe», είχαν ντυθεί ασορτί, με τον Νίσον να φορά μαύρη μπλούζα και ασορτί δερμάτινο τζάκετ, ενώ η συμπρωταγωνίστριά του είχε επιλέξει ένα αμάνικο μάξι φόρεμα με ντραπέ λαιμόκοψη στην ίδια απόχρωση.
Τα ξένα μίνια το τελευταίο διάστημα κάνουν λόγο για ένα ειδύλλιο ανάμεσά τους, με την εμφάνισή τους αυτή να δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση τους, ωστόσο μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη δήλωση, διαψεύδοντας ή επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
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