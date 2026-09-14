Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Barbie: Είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει το σίκουελ, δήλωσε η παραγωγός της ταινίας
Barbie: Είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει το σίκουελ, δήλωσε η παραγωγός της ταινίας
Όλοι θέλουμε να το δούμε, επισήμανε η Ρόμπι Μπρένερ, αφήνοντας ανοιχτό το πότε θα γίνει
Σχετικά με το ενδεχόμενο μιας συνέχειας της επιτυχημένης live-action ταινίας Barbie τοποθετήθηκε η παραγωγός του φιλμ και επικεφαλής των Mattel Studios. Αν και δήλωσε σίγουρη ότι θα ακολουθήσει και άλλη ταινία, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές το πότε θα γίνει.
«Όλοι θέλουμε να δούμε το σίκουελ της Barbie», είπε η Ρόμπι Μπρένερ στο κοινό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. «Θέλω να το δω κι εγώ. Είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή, κάποια μέρα, θα υπάρξει», πρόσθεσε.
Το πότε, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό, καθώς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και άλλα πρότζεκτ γύρω από την Barbie. «Αυτή τη στιγμή έχουμε επικεντρωθεί και δουλεύουμε πάνω σε μια animated ταινία “Barbie” με τον Κρις Μελεντάντρι. Είναι κάτι πολύ συναρπαστικό και, ναι, θα συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα με την Barbie», διευκρίνισε.
Η Μπρένερ, πρόεδρος των Mattel Studios και Chief Content Officer της εταιρείας, μίλησε στο «TIFF: The Market», το τμήμα πωλήσεων και συνεδρίων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Η ίδια είχε κερδίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ ως παραγωγός της live-action ταινίας Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ, η οποία σημείωσε εισπράξεις 1,4 δισ. δολαρίων παγκοσμίως και είχε πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Η παραγωγή έγινε σε συνεργασία με τη Ρόμπι και τον Τομ Άκερλι της LuckyChap, καθώς και με τον Ντέιβιντ Χέιμαν.
Οι εικασίες γύρω από ένα sequel κορυφώθηκαν τον Ιούλιο, όταν δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι η Warner Bros. έχει περιθώριο έως τον Δεκέμβριο για να καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρόμπι, τον Γκόσλινγκ και τη Γκέργουιγκ, η οποία ήταν συνσεναριογράφος και σκηνοθέτις της πρώτης ταινίας.
Η Μπρένερ μοιράστηκε ορισμένες ιστορίες από τη δημιουργία της πρώτης ταινίας. Όπως είπε, είχε ακούσει 40 ή 50 διαφορετικές προτάσεις προτού εμφανιστεί η Γκέργουιγκ. «Η Γκρέτα είχε ένα ξεκάθαρο όραμα για το τι ήθελε να κάνει και είπε: “Λατρεύω την Barbie. Μεγάλωσα με την Barbie. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η ιστορία, αλλά ξέρω ότι θα βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε ένα ψηλοτάκουνο και ένα Birkenstock”... οπότε ξεκινήσαμε μαζί της αυτό το ταξίδι. Όταν η Γκρέτα είπε αυτό για το ψηλοτάκουνο και το Birkenstock... εκείνη ήταν η στιγμή που καταλάβαμε».
Σε εταιρικό επίπεδο, η επιτυχία της ταινίας είχε καθοριστική σημασία για τη Mattel. «Η Barbie έβαλε πραγματικά τη Mattel στον χάρτη σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο και έκανε τον κόσμο να καταλάβει ότι παράγουμε ταινίες», είπε η Μπρένερ. «Μας έδωσε αξιοπιστία και δημιούργησε την αίσθηση ότι “εντάξει, αυτοί πραγματικά παίρνουν ρίσκα και κάνουν τολμηρές επιλογές”».
«Όλοι θέλουμε να δούμε το σίκουελ της Barbie», είπε η Ρόμπι Μπρένερ στο κοινό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. «Θέλω να το δω κι εγώ. Είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή, κάποια μέρα, θα υπάρξει», πρόσθεσε.
Το πότε, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό, καθώς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και άλλα πρότζεκτ γύρω από την Barbie. «Αυτή τη στιγμή έχουμε επικεντρωθεί και δουλεύουμε πάνω σε μια animated ταινία “Barbie” με τον Κρις Μελεντάντρι. Είναι κάτι πολύ συναρπαστικό και, ναι, θα συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα με την Barbie», διευκρίνισε.
Η Μπρένερ, πρόεδρος των Mattel Studios και Chief Content Officer της εταιρείας, μίλησε στο «TIFF: The Market», το τμήμα πωλήσεων και συνεδρίων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Η ίδια είχε κερδίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ ως παραγωγός της live-action ταινίας Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ, η οποία σημείωσε εισπράξεις 1,4 δισ. δολαρίων παγκοσμίως και είχε πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Η παραγωγή έγινε σε συνεργασία με τη Ρόμπι και τον Τομ Άκερλι της LuckyChap, καθώς και με τον Ντέιβιντ Χέιμαν.
'Barbie' producer and Mattel Studios boss Robbie Brenner talked about a follow-up to the hit live-action movie in a session at the Toronto Film Festival.— Deadline (@DEADLINE) September 14, 2026
“We all want to see the 'Barbie' sequel,” she told the TIFF crowd. “I want to see it too. I’m sure at some point, one day,…
Η Μπρένερ μοιράστηκε ορισμένες ιστορίες από τη δημιουργία της πρώτης ταινίας. Όπως είπε, είχε ακούσει 40 ή 50 διαφορετικές προτάσεις προτού εμφανιστεί η Γκέργουιγκ. «Η Γκρέτα είχε ένα ξεκάθαρο όραμα για το τι ήθελε να κάνει και είπε: “Λατρεύω την Barbie. Μεγάλωσα με την Barbie. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η ιστορία, αλλά ξέρω ότι θα βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε ένα ψηλοτάκουνο και ένα Birkenstock”... οπότε ξεκινήσαμε μαζί της αυτό το ταξίδι. Όταν η Γκρέτα είπε αυτό για το ψηλοτάκουνο και το Birkenstock... εκείνη ήταν η στιγμή που καταλάβαμε».
Σε εταιρικό επίπεδο, η επιτυχία της ταινίας είχε καθοριστική σημασία για τη Mattel. «Η Barbie έβαλε πραγματικά τη Mattel στον χάρτη σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο και έκανε τον κόσμο να καταλάβει ότι παράγουμε ταινίες», είπε η Μπρένερ. «Μας έδωσε αξιοπιστία και δημιούργησε την αίσθηση ότι “εντάξει, αυτοί πραγματικά παίρνουν ρίσκα και κάνουν τολμηρές επιλογές”».
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