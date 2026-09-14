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Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον Γιώργο Μαζωνάκη: Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη, έγραψε
GALA
Ελένη Μενεγάκη Γιώργος Μαζωνάκης

Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον Γιώργο Μαζωνάκη: Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη, έγραψε

Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή με μία ανάρτηση στο Instagram την ημέρα της κηδείας του

Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον Γιώργο Μαζωνάκη: Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ
Με μία ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Ελένη Μενεγάκη την ημέρα της κηδείας του.

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και η παρουσιάστρια, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία κατά την οποία κρατά στην αγκαλιά της τον Γιώργο Μαζωνάκη και σημείωσε πως θα μείνει αξέχαστος.

Η Ελένη Μενεγάκη έγραψε στην ανάρτησή της: «Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη».

Δείτε την ανάρτηση

Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον Γιώργο Μαζωνάκη: Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη, έγραψε

Η κηδεία του τραγουδιστή ξεκίνησε στις 13:00 το μεσημέρι, στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στην «παλιά γειτονιά» του, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια, σε στενό οικογενειακό κύκλο,  στο Γ΄ Νεκροταφείο.
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ

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