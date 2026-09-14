Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον Γιώργο Μαζωνάκη: Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη, έγραψε
Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον Γιώργο Μαζωνάκη: Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη, έγραψε
Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή με μία ανάρτηση στο Instagram την ημέρα της κηδείας του
Με μία ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Ελένη Μενεγάκη την ημέρα της κηδείας του.
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και η παρουσιάστρια, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία κατά την οποία κρατά στην αγκαλιά της τον Γιώργο Μαζωνάκη και σημείωσε πως θα μείνει αξέχαστος.
Η Ελένη Μενεγάκη έγραψε στην ανάρτησή της: «Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη».
Δείτε την ανάρτηση
Η κηδεία του τραγουδιστή ξεκίνησε στις 13:00 το μεσημέρι, στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στην «παλιά γειτονιά» του, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Γ΄ Νεκροταφείο.
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και η παρουσιάστρια, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δημοσίευσε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία κατά την οποία κρατά στην αγκαλιά της τον Γιώργο Μαζωνάκη και σημείωσε πως θα μείνει αξέχαστος.
Η Ελένη Μενεγάκη έγραψε στην ανάρτησή της: «Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη».
Δείτε την ανάρτηση
Η κηδεία του τραγουδιστή ξεκίνησε στις 13:00 το μεσημέρι, στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στην «παλιά γειτονιά» του, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Γ΄ Νεκροταφείο.
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