Οι Oasis ανακοίνωσαν την περιοδεία τους για το 2027 με 38 συναυλίες
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Οι Oasis ανακοίνωσαν την περιοδεία τους για το 2027 με 38 συναυλίες

Η πιο καταστροφική ποπ πολιτισμική δύναμη στη σύγχρονη βρετανική ιστορία έκρινε ότι είναι ξανά έτοιμη για δράση, αναφέρεται σε ανάρτηση του συγκροτήματος

Οι Oasis ανακοίνωσαν την περιοδεία τους για το 2027 με 38 συναυλίες
Νέα περιοδεία ανακοίνωσαν οι Oasis για την επόμενη χρονιά με 38 συναυλίες. Ο Λίαμ και ο Νόελ Γκάλαχερ θα πραγματοποιήσουν σειρά εμφανίσεων το 2027, μετά την επιτυχία της περιοδείας επανένωσής τους το 2025, όταν επέστρεψαν μαζί στη σκηνή έπειτα από 15 χρόνια.

Σε ανακοίνωσή τους στο X τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έγραψαν: «Αρχίστε τους εορτασμούς! Έπειτα από μια περίοδο περισυλλογής, “Η πιο καταστροφική ποπ πολιτισμική δύναμη στη σύγχρονη βρετανική ιστορία” έκρινε ότι είναι ξανά έτοιμη για δράση και θα επιστρέψει για να ανεβάσει το ηθικό του κόσμου. Ελάτε να δείτε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Θα είναι θέαμα που αξίζει να το δείτε. Οι Oasis θα περιοδεύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ηπειρωτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιρλανδία το 2027! Για να έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε εισιτήρια, πρέπει να εγγραφείτε έως τις 17 Σεπτεμβρίου, στις 4 μ.μ. ώρα Βρετανίας».

Το συγκρότημα θα εμφανιστεί επίσης για πέντε βραδιές στη Γλασκώβη, καθώς και σε Μόναχο, Βαρκελώνη, Άμστερνταμ, Ρώμη, Παρίσι, Βοστώνη, Λας Βέγκας και στο Slane Castle της Ιρλανδίας.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο σε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιστροφές στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, αφού τα δύο αδέλφια, που βρίσκονταν επί χρόνια σε σύγκρουση, εξέπληξαν τους θαυμαστές αφήνοντας στην άκρη τη μακροχρόνια αντιπαλότητά τους για να επανενωθούν.

Οι Oasis δεν είχαν εμφανιστεί μαζί από τη θυελλώδη διάλυσή τους το 2009, όταν ο Νόελ αποχώρησε από το συγκρότημα μετά από καβγά στα παρασκήνια με τον μικρότερο αδελφό του, στο φεστιβάλ Rock en Seine στο Παρίσι. Έτσι, όταν ανακοίνωσαν τελικά την επιστροφή τους τον Αύγουστο του 2024, η ζήτηση ήταν τεράστια.

Η αρχική σειρά των 14 συναυλιών σε Βρετανία και Ιρλανδία επεκτάθηκε επανειλημμένα, καθώς εκατομμύρια θαυμαστές προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν εισιτήρια, με νέες ημερομηνίες να προστίθενται λόγω της «φαινομενικής», όπως τη χαρακτήρισε το συγκρότημα, ζήτησης.

Ο Σεπτέμβριος ήταν ιδιαίτερα γεμάτος για τα δύο αδέλφια, καθώς βρέθηκαν και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για να προωθήσουν το νέο τους ντοκιμαντέρ «Oasis: Don't Look Back In Anger». Το νέο ντοκιμαντέρ του Νόελ και του Λίαμ καταγράφει τη διάλυση και τη συμφιλίωσή τους, ενώ ακολουθεί το συγκρότημα στην περιοδεία επανένωσής του. Περιλαμβάνει επίσης την πρώτη κοινή συνέντευξη των δύο αδελφών έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια.

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