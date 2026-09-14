Ο σύντροφος της Σίντνεϊ Σουίνι θέλει να την παντρευτεί: Θα παραμείνει προσηλωμένος σε εκείνη μέχρι να τα καταφέρει, λέει πηγή
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Σίντνεϊ Σουίνι Σκούτερ Μπράουν

Ο σύντροφος της Σίντνεϊ Σουίνι θέλει να την παντρευτεί: Θα παραμείνει προσηλωμένος σε εκείνη μέχρι να τα καταφέρει, λέει πηγή

Εκτιμάται ότι ο Σκούτερ Μπράουν θα μπορούσε να της κάνει πρόταση γάμου σε διάστημα έξι μηνών

Ο σύντροφος της Σίντνεϊ Σουίνι θέλει να την παντρευτεί: Θα παραμείνει προσηλωμένος σε εκείνη μέχρι να τα καταφέρει, λέει πηγή
Γεωργία Κοτζιά
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Ερωτευμένος δηλώνει ο σύντροφος της Σίντνεϊ Σουίνι και όπως αναφέρει πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού, θέλει να την παντρευτεί.

Σύμφωνα με πρόσωπο που μίλησε το Page Six, εκτιμάται ότι ο Σκούτερ Μπράουν θα μπορούσε να κάνει πρόταση γάμου στην πρωταγωνίστρια του «The Housemaid» μέσα στους επόμενους έξι μήνες. 

«Προσπαθεί πολύ σκληρά να την παντρευτεί», αναφέρει η πηγή, συμπληρώνοντας πως την ακολουθεί σε κάθε της βήμα, επαγγελματικό και μη: «Θα παραμείνει προσηλωμένος σε εκείνη μέχρι να τον παντρευτεί», τόνισε.

Παράλληλα, η πηγή ανέφερε πως ο Σκούτερ Μπράουν θαυμάζει τη σύντροφό του απεριόριστα και θεωρεί πως είναι μία εμβληματική ηθοποιός: «Πιστεύει ότι είναι η σύγχρονη Μέριλιν Μονρόε».

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ο σύντροφος της Σουίνι της ευχήθηκε δημόσια για τα 29α γενέθλιά της, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο με τους δυο τους να χορεύουν αγκαλιά και στη συνέχεια να φιλιούνται, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Χρόνια πολλά στη γυναίκα που αποτελεί την εξαίρεση σε κάθε κανόνα. Στον άνθρωπο που με εξέπληξε και μου έδειξε πώς μπορεί να είναι η ζωή μέσα από μια πραγματική σχέση συντροφικότητας. Με κάνεις να χαμογελάω περισσότερο, να γελάω πιο δυνατά, να αναζητώ περισσότερες περιπέτειες και να ονειρεύομαι μεγαλύτερα πράγματα. Έκανες τα συνηθισμένα να μοιάζουν συναρπαστικά και το μέλλον να μοιάζει με κάτι που ανυπομονώ να φτάσει. Ένα γέλιο σου μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη μέρα. Και λατρεύω το πόσο χαζοχαρούμενοι μπορούμε να γινόμαστε μαζί, γιατί τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Θα μπορούσα να πω ένα εκατομμύριο πράγματα, αλλά όσα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία είναι μόνο για σένα. Χρόνια πολλά, Σιντ. Να ακολουθήσουν πολλές ακόμη γιορτές μαζί. Σε αγαπώ».

Δείτε το βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
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