Η Σίντνεϊ Σουίνι υποδέχεται τον μήνα των γενεθλίων της ποζάροντας με εσώρουχα από τη συλλογή της
Η Σίντνεϊ Σουίνι υποδέχεται τον μήνα των γενεθλίων της ποζάροντας με εσώρουχα από τη συλλογή της
Η ηθοποιός, που σε λίγες μέρες θα γίνει 29, πήρε σέξι πόζες, φορώντας ροζ, γαλάζια και μαύρα εσώρουχα
Τις κινήσεις προώθησης της νέας σειράς για την εταιρεία εσωρούχων της συνεχίζει η Σίντνεϊ Σουίνι, χαρίζοντας σέξι εικόνες στους θαυμαστές της.
Αφού κάλεσε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να γιορτάσουν τον μήνα των γενεθλίων της, τον Σεπτέμβριο, αγοράζοντας κομμάτια της Syrn μέσα από ένα αποκαλυπτικό βίντεο στο Instagram, προχώρησε σε μία ακόμη ανάρτηση.
Αυτή τη φορά, η Σουίνι, η οποία σε λίγες μέρες θα γίνει 29 ετών, πόζαρε σε μια σειρά από στιγμιότυπα με τα εσώρουχα που φορά στο πρόσφατο βίντεό της. Με σέξι διάθεση, πήρε πόζες μπροστά στον φωτογραφικό φακό, με ροζ, γαλάζια, αλλά και μαύρα εσώρουχα, και υποδέχθηκε με τον δικό της τρόπο τον Σεπτέμβριο.
Δείτε τις φωτογραφίες
Αφού κάλεσε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να γιορτάσουν τον μήνα των γενεθλίων της, τον Σεπτέμβριο, αγοράζοντας κομμάτια της Syrn μέσα από ένα αποκαλυπτικό βίντεο στο Instagram, προχώρησε σε μία ακόμη ανάρτηση.
Αυτή τη φορά, η Σουίνι, η οποία σε λίγες μέρες θα γίνει 29 ετών, πόζαρε σε μια σειρά από στιγμιότυπα με τα εσώρουχα που φορά στο πρόσφατο βίντεό της. Με σέξι διάθεση, πήρε πόζες μπροστά στον φωτογραφικό φακό, με ροζ, γαλάζια, αλλά και μαύρα εσώρουχα, και υποδέχθηκε με τον δικό της τρόπο τον Σεπτέμβριο.
Δείτε τις φωτογραφίες
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