Σίντνεϊ Σουίνι: Τα φιλιά με τον σύντροφό της στη Βενετία και η βόλτα με γόνδολα
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Σίντνεϊ Σουίνι Σκούτερ Μπράουν Βενετία Γόνδολα

Σίντνεϊ Σουίνι: Τα φιλιά με τον σύντροφό της στη Βενετία και η βόλτα με γόνδολα

Η ηθοποιός και ο Σκούτερ Μπράουν εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές κατά τη διάρκεια ρομαντικής βόλτας στην ιταλική πόλη

Σίντνεϊ Σουίνι: Τα φιλιά με τον σύντροφό της στη Βενετία και η βόλτα με γόνδολα
Ιωάννα Μαρίνου
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Ένα ταξίδι στη Βενετία πραγματοποίησαν η Σίντνεϊ Σουίνι και ο σύντροφός της, με το ζευγάρι να απαθανατίζεται σε τρυφερές στιγμές κατά τη διάρκεια βόλτας που έκανε με γόνδολα.

Η ηθοποιός και ο Σκούτερ Μπράουν επέστρεψαν στη πόλη όπου γνωρίστηκαν. Το ζευγάρι εθεάθη την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου να κάνει μια ρομαντική βόλτα στα κανάλια της ιταλικής πόλης, με τους δύο να ανταλλάσσουν φιλιά και αγκαλιές. Αργότερα, φωτογραφήθηκαν να περπατούν στους δρόμους της Βενετίας κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

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Σίντνεϊ Σουίνι: Τα φιλιά με τον σύντροφό της στη Βενετία και η βόλτα με γόνδολα

Η 28χρονη ηθοποιός επέλεξε για την έξοδό της ένα λευκό φόρεμα, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα γυαλιά ηλίου. Ο 45χρονος μάνατζερ φορούσε λευκό πουκάμισο, τζιν βερμούδα, ένα μπλε καπέλο του μπέιζμπολ φορεμένο ανάποδα και γυαλιά ηλίου.

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Η Σουίνι βρίσκεται στη Βενετία ως πρέσβειρα της Armani Beauty, που είναι ο επίσημος χορηγός ομορφιάς του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Από την άφιξή της στην Ιταλία έχει πραγματοποιήσει αρκετές εμφανίσεις, επιλέγοντας διαφορετικά looks. Το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου φόρεσε μια διάφανη, δαντελένια vintage μπλούζα Georges Chakra, την οποία συνδύασε με χακί βερμούδα και διάφανα mules από PVC. Για το δείπνο της ίδιας βραδιάς επέλεξε μια ιβουάρ στράπλες δημιουργία του οίκου Chanel από τη συλλογή Άνοιξη 1987, σχεδιασμένη από τον Καρλ Λάγκερφελντ.

Η νέα δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού στη Βενετία έρχεται λίγο μετά από ένα σημαντικό βήμα στη σχέση του. Πριν από το ταξίδι στην Ιταλία, η Σουίνι πέρασε χρόνο με τα τρία παιδιά του Μπράουν στο Λος Άντζελες. Ο σύντροφός της απέκτησε τα παιδιά του με την πρώην σύζυγό του, Γιάελ Κοέν.

Φωτογραφία άρθρου: SplashNews.com / Splash / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου
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