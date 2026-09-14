Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Ανήκω σε μένα»: Φίλε μου αγαπημένε θα μας λείψεις
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Ανήκω σε μένα»: Φίλε μου αγαπημένε θα μας λείψεις
Δείτε το βίντεο του Μιχάλη Χατζηγιάννη για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών και υπό συνθήκες που διερευνώνται στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι, έχει συγκλονίσει τόσο το πανελλήνιο όσο και τον καλλιτεχνικό κόσμο.
Δεκάδες συνάδελφοί του τον αποχαιρετούν είτε από σκηνής είτε μέσω των social media.
Τον δεύτερο «δρόμο» επέλεξε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος τραγούδησε το ρεφρέν από μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Ανήκω σε μένα».
«Για τον φίλο μου τον Γιώργο, φίλε μου αγαπημένε θα μας λείψεις» πρόσθεσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Δείτε το βίντεο:
Δεκάδες συνάδελφοί του τον αποχαιρετούν είτε από σκηνής είτε μέσω των social media.
Τον δεύτερο «δρόμο» επέλεξε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος τραγούδησε το ρεφρέν από μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, το «Ανήκω σε μένα».
«Για τον φίλο μου τον Γιώργο, φίλε μου αγαπημένε θα μας λείψεις» πρόσθεσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Δείτε το βίντεο:
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