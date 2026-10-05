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HPV: Εμβολιασμένοι μόνο οι 6 στους 10 φοιτητές, νέα ελληνική μελέτη
HPV: Εμβολιασμένοι μόνο οι 6 στους 10 φοιτητές, νέα ελληνική μελέτη
Έρευνα σε 1.418 φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δείχνει ότι, παρότι οι περισσότεροι γνωρίζουν τον HPV, η εμβολιαστική κάλυψη παραμένει χαμηλή, ιδιαίτερα στους άνδρες
Ο ιός HPV είναι ένας από τους πιο συχνούς σεξουαλικώς μεταδιδόμενους ιούς που συνδέεται με την ανάπτυξη καρκίνων, με πιο χαρακτηριστικό τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, αλλά όχι μόνο.
Παρά το γεγονός ότι το εμβόλιο κατά του HPV είναι διαθέσιμο εδώ και χρόνια και αποτελεί βασικό εργαλείο πρόληψης, η εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα μας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.
Αυτό επιβεβαιώνεται από ακόμη μία ελληνική έρευνα, τα ευρήματα της οποίας σε φοιτητές πανεπιστημίου, μάλιστα, αποκαλύπτουν ένα παράδοξο: Ένα ισχυρό ποσοστό νέων γνωρίζουν για τον ιό HPV, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε γνώση για το εμβόλιο, ούτε σε εμβολιασμό.
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Παρά το γεγονός ότι το εμβόλιο κατά του HPV είναι διαθέσιμο εδώ και χρόνια και αποτελεί βασικό εργαλείο πρόληψης, η εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα μας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.
Αυτό επιβεβαιώνεται από ακόμη μία ελληνική έρευνα, τα ευρήματα της οποίας σε φοιτητές πανεπιστημίου, μάλιστα, αποκαλύπτουν ένα παράδοξο: Ένα ισχυρό ποσοστό νέων γνωρίζουν για τον ιό HPV, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε γνώση για το εμβόλιο, ούτε σε εμβολιασμό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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