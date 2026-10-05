Μαίνεται η φωτιά στο Σουφλί: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
Σουφλί Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βουλγαρία

Μαίνεται η φωτιά στο Σουφλί: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βουλγαρία και πέρασε στην ελληνική πλευρά

Μαίνεται η φωτιά στο Σουφλί: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα
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Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά στο Σουφλί, η οποία ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και το μεσημέρι της Κυριακής πέρασε στην ελληνική πλευρά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας, περίπου στις 12:30, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 148 πυροσβέστες με οκτώ ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 38 οχήματα.

Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Σουφλίου, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο της τοπικής ιστοσελίδας evros-news.gr οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.


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