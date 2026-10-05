Ο Έλληνας καθηγητής Καρδιολογίας που διαπρέπει στο Mount Sinai των ΗΠΑ μιλάει στο ygeiamou για τη βράβευση από τον πρωθυπουργό

Ο Δρ Ντάγγας με τη σύζυγό του, Δρα Μεχράνα και τις τρεις κόρες τους

Οι ρίζες στην Κωνσταντινούπολη και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

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Ένα ταξίδι για ειδικότητα που έγινε ολόκληρη ζωή

Πριν από λίγες ημέρες, στη Νέα Υόρκη, ο διακεκριμένος Έλληνας καθηγητής Καρδιολογίας και Χειρουργικής στο Icahn School of Medicine at Mount Sinai, διευθυντής Καρδιαγγειακής Καινοτομίας και επικεφαλής Καρδιολογίας στο Mount Sinai Queens, κ.έλαβε μία (ακόμη) σημαντική διάκριση. Ο πρωθυπουργός της χώρας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, του απένειμε τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής, σε αναγνώριση της διαδρομής και της προσφοράς του στην επιστήμη αλλά και στην Ελλάδα. Ο καθηγητής Ντάγγας ήταν ένα από τα έξι μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας που τιμήθηκαν από τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.Ο κ. Ντάγγας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επεμβατική καρδιολογία και την έρευνα. Έχει επικεντρωθεί στις ελάχιστα επεμβατικές καρδιαγγειακές και βαλβιδικές παρεμβάσεις, από την αγγειοπλαστική και την τοποθέτηση stent έως τις διακαθετηριακές επεμβάσεις στις καρδιακές βαλβίδες και τις σύνθετες αγγειακές παθήσεις. Έχει επίσης μελετήσει ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά της επεμβατικής καρδιολογίας, όπως η θρόμβωση των stents μετά από αγγειοπλαστική σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ το ερευνητικό του έργο αριθμεί περισσότερες από 500 επιστημονικές δημοσιεύσεις.Το 2019 τιμήθηκε από το Master American College of Cardiology (MACC) για τη συμβολή στην καρδιαγγειακή ιατρική. Το 2023 εξελέγη πρόεδρος της Society for Cardiovascular Angiography & Interventions (SCAI), ενός από τους σημαντικότερους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς στον χώρο της επεμβατικής καρδιολογίας με 4.500 μέλη από περίπου 100 χώρες,, και έγινε ο πρώτος καρδιολόγος του Mount Sinai που ανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση, αλλά και ο πρώτος Έλληνας που ανέλαβε την προεδρία της. Προτού ενταχθεί στο δυναμικό του Mount Sinai, ήταν αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Columbia και διευθυντής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επεμβατικής Καρδιολογίας.Για έναν γιατρό που έχει αφήσει το αποτύπωμά του για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην καρδιολογία, η συγκεκριμένη τιμή έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά διεθνών διακρίσεων και κορυφαίων θέσεων στην αμερικανική και διεθνή καρδιολογική κοινότητα. Η πρόσφατη βράβευση, ωστόσο, είχε για τον ίδιο ένα ιδιαίτερο προσωπικό βάρος, όπως περιγράφει ο ίδιος μιλώντας στο ygeiamou.gr, ανάμεσα σε διαλείμματα του ασφυκτικού του προγράμματος.«Η βράβευση μου εξελίχθηκε σε μία πολύ σημαντική προσωπική στιγμή. Παρότι είχα ενημερωθεί για την τελετή και τα διαδικαστικά, αυτό που βίωσα ήταν πολύ έντονο. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες στις ΗΠΑ υποδεχόμαστε με μεγάλο ενθουσιασμό και τιμή τους εκπροσώπους της ελληνικής Πολιτείας. Αισθάνθηκα βαθιά συγκίνηση όταν ο Πρωθυπουργός μου πρόσφερε τον Χρυσό Σταυρό Τάγματος της Τιμής, εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο πατέρας μου είχε υπηρετήσει την Ελληνική Δημοκρατία, είχε εκλεγεί 3 φορές βουλευτής Πειραιά, και έγινε αυθόρμητα μέσα μου αυτή η σύνδεση» λέει.Οι ρίζες της οικογένειας Ντάγγα βρίσκονται στη βόρειο Ήπειρο. Ο παππούς του διατηρούσε φούρνους στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η οικογένεια εγκατέλειψε την χώρα και έφθασαν πρόσφυγες στον Πειραιά.Η επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό για τον ίδιο το 2022, όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον χειροθέτησε Άρχοντα Ρεφερενδάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.Ο κ. Ντάγγας ήταν ένας από τους τέσσερις Ελληνοαμερικανούς γιατρούς που τιμήθηκαν για την ιατρική τους συμβολή στην αποκατάσταση της υγείας του κ. Βαρθολομαίου, κατά τη νοσηλεία του στο Mount Sinai το 2021.«Ο πατέρας μου είχε σπουδάσει νομικά και η μητέρα μου Ιατρική, ωστόσο δεν εργάστηκε ως γιατρός» αναφέρει, σημειώνοντας ότι η δική του επιθυμία να ασχοληθεί με την Ιατρική και ειδικά με την Καρδιολογία εκκινούσε από την αγάπη του στη φυσική, την υδροδυναμική και τα συναφή επιστημονικά πεδία. «Είχα εξαρχής το μυαλό μου προσηλωμένο στην καρδιολογία και τις εφαρμογές που θα μπορούσαν να έχουν οι εξελίξεις από τα άλλα πεδία, στη συγκεκριμένη «ζωτική» ιατρική ειδικότητα. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1989, και στη συνέχεια και τη θητεία μου στο Πολεμικό Ναυτικό, και δρομολόγησα την ειδικότητα στις ΗΠΑ, πήρα μια πολύ μεγάλη απόφαση για τη ζωή και την επιστήμη μου. Οι προσδοκίες μου για την καρδιολογία επιβεβαιώθηκαν απόλυτα» λέει ο κ. Ντάγγας.Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, διευκρινίζει πως εκείνη η απόφαση δεν είχε τη μορφή μιας οριστικής αναχώρησης: «Δεν έφυγα για πάντα. Έφυγα για ειδικότητα, και χωρίς μόνιμες και μεγάλες αποφάσεις. Το ένα βήμα έφερνε το άλλο, έκανα ειδικότητα, μετά εξειδίκευση, μετά ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, οικογένεια».