Γιώργος Καράβας και Ραφαέλα Ψαρρού: Το ξέφρενο τσιφτετέλι τους σε βραδινή τους έξοδο
Γιώργος Καράβας και Ραφαέλα Ψαρρού: Το ξέφρενο τσιφτετέλι τους σε βραδινή τους έξοδο
Το ζευγάρι βρέθηκε σε βάφτιση και διασκέδασε στο πάρτι που ακολούθησε
Σε έναν ξέφρενο χορό επιδόθηκαν ο Γιώργος Καράβας και η σύζυγός του, Ραφαέλα Ψαρρού, σε βραδινή τους έξοδο.
Το ζευγάρι βρέθηκε σε βάφτιση φιλικού του ζευγαριού, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια διασκέδασαν στο πάρτι που ακολούθησε. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, όταν το πρόγραμμα στράφηκε στα τσιφτετέλια, το μοντέλο πήρε ένα μαντήλι και άρχισε να χορεύει. Η σύζυγός του κατέγραψε τη στιγμή, κάνοντας και εκείνη στη συνέχεια μερικές χορευτικές κινήσεις δίπλα του.
Δείτε βίντεο
Το ζευγάρι βρέθηκε σε βάφτιση φιλικού του ζευγαριού, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια διασκέδασαν στο πάρτι που ακολούθησε. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, όταν το πρόγραμμα στράφηκε στα τσιφτετέλια, το μοντέλο πήρε ένα μαντήλι και άρχισε να χορεύει. Η σύζυγός του κατέγραψε τη στιγμή, κάνοντας και εκείνη στη συνέχεια μερικές χορευτικές κινήσεις δίπλα του.
Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα