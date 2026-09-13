Ο ράπερ Lil Durk αθωώθηκε στη δίκη για ανθρωποκτονία με συμβόλαιο θανάτου

Κλείσιμο

Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ Lil Durk αθωώθηκε την Παρασκευή από όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε σε ομοσπονδιακή υπόθεση που αφορούσε συμβόλαιο θανάτου.Ο ράπερ κατηγορούνταν ότι είχε οργανώσει, ως πράξη εκδίκησης, τη δολοφονία ενός άνδρα που σκοτώθηκε από πυροβολισμούς σε ενέδρα στο Λος Άντζελες πριν από τέσσερα χρόνια. Ο καλλιτέχνης από το Σικάγο είχε συλληφθεί το 2024 και κατηγορήθηκε για εμπλοκή σε ένοπλη επίθεση κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο ξάδελφος του αντίπαλου ράπερ Quando Rondo. Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Durk Devontay Banks, αισθανόταν «ευγνώμων» μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.Ο 33χρονος βρισκόταν αντιμέτωπος με πέντε κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων δολοφονία επί πληρωμή που οδήγησε σε θάνατο και συνωμοσία. Σε περίπτωση καταδίκης, θα μπορούσε να του επιβληθεί ισόβια κάθειρξη.Παρότι ο Banks αθωώθηκε για τις κατηγορίες της συγκεκριμένης υπόθεσης, εξακολουθεί να κρατείται και πρόκειται να δικαστεί σε ξεχωριστή δίκη στις 5 Οκτωβρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για δολοφονία στο πλαίσιο οργανωμένου εγκλήματος και για αδικήματα που σχετίζονται με πυροβόλα όπλα.«Παρότι είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση των ενόρκων σχετικά με τον Durk Banks, γνωστό και ως “Lil Durk”, αναμένουμε να παρουσιάσουμε τα αποδεικτικά μας στοιχεία στη δεύτερη δίκη του», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρώτος βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ.Στη διάρκεια της δίκης, η οποία διήρκεσε τρεις εβδομάδες, μαζί με τον Banks δικάστηκαν και δύο συγκατηγορούμενοί του. Η υπόθεση στηρίχθηκε στις καταθέσεις τριών μαρτύρων που συνεργάστηκαν με τις αρχές, των Kavon «OTF Vonnie» Grant, Keith «Flacka» Jones και Kacey «OTF Jam» Hester, οι οποίοι είχαν συνάψει συμφωνίες αποδοχής ενοχής και κατέθεσαν εναντίον των Banks, Wilson και Lindsey.Η υπόθεση είχε αφετηρία μια θανατηφόρα ανταλλαγή πυροβολισμών τον Αύγουστο του 2022 σε πρατήριο καυσίμων στο Λος Άντζελες, όταν δέχθηκε πυρά ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Rondo, κατά κόσμον Tyquian Bowman. Ο Bowman δεν τραυματίστηκε, όμως ο ξάδελφός του, Saviay’a Robinson, που βρισκόταν επίσης στο όχημα, σκοτώθηκε.Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Banks ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του Bowman ως αντίποινα για τον θάνατο του ράπερ King Von, ο οποίος ανήκε στο Chicago OTF και είχε συμβόλαιο με την OTF. Ο Von σκοτώθηκε το 2020 κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ατλάντα.Ένας φίλος του Bowman είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του King Von, ωστόσο οι κατηγορίες σε βάρος του αποσύρθηκαν αργότερα. Ο ίδιος ο Bowman δεν συνελήφθη ούτε του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.