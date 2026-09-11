Η Ξένια Καλογεροπούλου έκλεισε τα 89, το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλιά της
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Ξένια Καλογεροπούλου Ηθοποιός Γενέθλια Φίνος Φιλμ

Η Ξένια Καλογεροπούλου έκλεισε τα 89, το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλιά της

«Δεν έπαψε ποτέ να εμπνέει μικρούς και μεγάλους με το ταλέντο, την ευγένεια και το ξεχωριστό της φως», έγραψε η εταιρεία παραγωγής

Η Ξένια Καλογεροπούλου έκλεισε τα 89, το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα γενέθλιά της
Γεωργία Κοτζιά
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Τα 89 έκλεισε η Ξένια Καλογεροπούλου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και η Φίνος Φιλμ ευχήθηκε στην ηθοποιό με ένα βίντεο, παρουσιάζοντας πλάνα με τη διαδρομή της στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Η εταιρεία παραγωγής μίλησε για το ταλέντο και την ευγένεια που χαρακτηρίζουν την Ξένια Καλογεροπούλου, σημειώνοντας πως αποτελεί έμπνευση για τη νέα γενιά και όχι μόνο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται αναλυτικά: «Από τα πρώτα της χαμόγελα μπροστά στον φακό μέχρι τη σπουδαία διαδρομή που χάρισε στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο, η Ξένια Καλογεροπούλου δεν έπαψε ποτέ να εμπνέει μικρούς και μεγάλους με το ταλέντο, την ευγένεια και το ξεχωριστό της φως. Σήμερα, στα γενέθλια της, της ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και καλά».

Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
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