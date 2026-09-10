Σκέρτσος: Μισθοί Πορτογαλίας και όχι Βουλγαρίας στην Ελλάδα το 2025 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

«Η αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί κριτική για το επίπεδο των μισθών και να ζητά περισσότερα. Δεν μπορεί όμως να μετατρέπει μια μετρήσιμη βελτίωση σε δήθεν υποβάθμιση της χώρας. Μπορούμε και πρέπει να θέλουμε περισσότερα, αλλά για να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει πρώτα να συμφωνούμε στα πραγματικά δεδομένα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος την οποία συνοδεύει με τους σχετικούς πίνακες της Eurostat.