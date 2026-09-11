Η Άντζελα Γκερέκου ανέβασε κοινή φωτογραφία Τόλη Βοσκόπουλου με Γιώργο Μαζωνάκη: Θέλω να πιστεύω πως κάπου εκεί ψηλά θα συναντηθούν ξανά
Η Άντζελα Γκερέκου ανέβασε κοινή φωτογραφία Τόλη Βοσκόπουλου με Γιώργο Μαζωνάκη: Θέλω να πιστεύω πως κάπου εκεί ψηλά θα συναντηθούν ξανά
Θυμάμαι πόσο βαθιά θαύμαζε και αγαπούσε τον Τόλη και ο Τόλης τον ξεχώριζε και του έδειχνε την αγάπη του, έγραψε η ηθοποιός
Κοινές φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Τόλη Βοσκόπουλο δημοσίευσε η Άντζελα Γκερέκου λίγο μετά την είδηση θανάτου του τραγουδιστή, εκφράζοντας την ελπίδα πως οι δύο καλλιτέχνες θα συναντηθούν ξανά «κάπου εκεί ψηλά».
Η ηθοποιός αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, μέσα από μια ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας εικόνες στις οποίες ο τραγουδιστής ποζάρει χαμογελαστός μαζί με τον σύζυγό της, Τόλη Βοσκόπουλο, ο οποίος πέθανε το 2021.
Με αυτόν τον τρόπο, η Άντζελα Γκερέκου θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενη τόσο στην καλλιτεχνική του πορεία όσο και στην προσωπικότητά του. Όπως έγραψε, πολλοί ήταν εκείνοι που τον αγάπησαν για τη φωνή και τη διαδρομή του, ενώ κάποιοι γνώρισαν και τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα του.
Με αφορμή τη φωτογραφία στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης απεικονίζεται αγκαλιά με τον Τόλη Βοσκόπουλο, η ηθοποιός μοιράστηκε τη σκέψη της, πως οι δύο άντρες θα συναντηθούν ξανά, ενώ ευχήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη να βρει την ηρεμία που, όπως ανέφερε, ίσως του έλειψε όσο ζούσε.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Καλό ταξίδι, Γιώργο. Υπήρξαν πάρα πολλοί που σε αγάπησαν για τη φωνή σου και την καλλιτεχνική σου διαδρομή. Κι υπήρξαν άνθρωποι που είδαν τον άνθρωπο πίσω από τη φωνή και την εικόνα. Ο Γιώργος είχε μια ψυχή μεγάλη και ευαίσθητη. Μια ψυχή που κουράστηκε, πληγώθηκε, πάλεψε αλλά δεν έχασε την ανθρωπιά της. Θυμάμαι πόσο βαθιά θαύμαζε και αγαπούσε τον Τόλη. Και ο Τόλης τον ξεχώριζε και του έδειχνε την αγάπη του. Σήμερα, κοιτάζοντας αυτή τη φωτογραφία, θέλω να πιστεύω πως κάπου εκεί ψηλά θα συναντηθούν ξανά. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Να βρεις εκεί την ηρεμία που ίσως τόσο σου έλειψε εδώ. Να μην υπάρχουν ανοιχτές πληγές. Μόνο μουσική, αγάπη και φως».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν στην κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Εκεί είχε προγραμματίσει να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα, ο τραγουδιστής φέρεται να ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.
Η ηθοποιός αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, μέσα από μια ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας εικόνες στις οποίες ο τραγουδιστής ποζάρει χαμογελαστός μαζί με τον σύζυγό της, Τόλη Βοσκόπουλο, ο οποίος πέθανε το 2021.
Με αυτόν τον τρόπο, η Άντζελα Γκερέκου θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφερόμενη τόσο στην καλλιτεχνική του πορεία όσο και στην προσωπικότητά του. Όπως έγραψε, πολλοί ήταν εκείνοι που τον αγάπησαν για τη φωνή και τη διαδρομή του, ενώ κάποιοι γνώρισαν και τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα του.
Με αφορμή τη φωτογραφία στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης απεικονίζεται αγκαλιά με τον Τόλη Βοσκόπουλο, η ηθοποιός μοιράστηκε τη σκέψη της, πως οι δύο άντρες θα συναντηθούν ξανά, ενώ ευχήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη να βρει την ηρεμία που, όπως ανέφερε, ίσως του έλειψε όσο ζούσε.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Καλό ταξίδι, Γιώργο. Υπήρξαν πάρα πολλοί που σε αγάπησαν για τη φωνή σου και την καλλιτεχνική σου διαδρομή. Κι υπήρξαν άνθρωποι που είδαν τον άνθρωπο πίσω από τη φωνή και την εικόνα. Ο Γιώργος είχε μια ψυχή μεγάλη και ευαίσθητη. Μια ψυχή που κουράστηκε, πληγώθηκε, πάλεψε αλλά δεν έχασε την ανθρωπιά της. Θυμάμαι πόσο βαθιά θαύμαζε και αγαπούσε τον Τόλη. Και ο Τόλης τον ξεχώριζε και του έδειχνε την αγάπη του. Σήμερα, κοιτάζοντας αυτή τη φωτογραφία, θέλω να πιστεύω πως κάπου εκεί ψηλά θα συναντηθούν ξανά. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Να βρεις εκεί την ηρεμία που ίσως τόσο σου έλειψε εδώ. Να μην υπάρχουν ανοιχτές πληγές. Μόνο μουσική, αγάπη και φως».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη ενώ βρισκόταν στην κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Εκεί είχε προγραμματίσει να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά την τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα, ο τραγουδιστής φέρεται να ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.
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