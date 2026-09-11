Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: «Θα ζητήσω αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο» - Εντοπίστηκε ο ταξιτζής που τον μετέφερε
Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: «Θα ζητήσω αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο» - Εντοπίστηκε ο ταξιτζής που τον μετέφερε
«Η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας» τόνισε και έκανε γνωστό πως θα ζητήσει την κατάσχεση των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την πλασμαφαίρεση
Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να ζητήσει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με το πόρισμα η αιτία της ανακοπής που οδήγησε στον θάνατο του τραγουδιστή είναι απροσδιόριστη καθώς δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα. Επίσης, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ανέφερε πως η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει πως δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια. Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης τόνισε πως ο θάνατος αποδίδεται σε λανθασμένη ιατρική πράξη.
«Επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς. Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.
«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα αποδειχθεί στην πορεία», τόνισε επίσης ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή ενώ ανακοίνωσε πως: «Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».
Ο συνήγορος της οικογένειας του καλλιτέχνη εξαπέλυσε πυρά κατά των δύο γιατρών λέγοντας πως «προκειμένου να έχουν οικονομικές απολαβές, προέβησαν στην πλασμαφαίρεση, με τον κίνδυνο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή».
Παράλληλα, έκανε γνωστό πως θα ζητήσει και την κατάσχεση των παρανόμως εγκατεστημένων μηχανημάτων που βρίσκονται στο ιατρείο. «Θέλω να ληφθεί DNΑ για να διαπιστωθεί εάν ο Γιώργος είχε επαφή με κάποιο άλλο μηχάνημα».
Ερωτηθείς για τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναμένονται, ο κ. Λυκούδης απάντησε πως: «Οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις δεν ξέρω αν θα μας οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Νομίζω όμως ότι μόνο το σημερινό εύρημα ότι δεν υπάρχει προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι συνδέεται με την ιατρική ή τις ιατρικές πράξεις που έγιναν».
Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί ο οποίος πήγε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. «Θα εξεταστεί από Δευτέρα και θα επιβεβαιώσει την ώρα», υπογράμμισε.
Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση.
Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ανέφερε πως η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει πως δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια. Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης τόνισε πως ο θάνατος αποδίδεται σε λανθασμένη ιατρική πράξη.
«Επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς. Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.
«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα αποδειχθεί στην πορεία», τόνισε επίσης ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή ενώ ανακοίνωσε πως: «Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».
Ο συνήγορος της οικογένειας του καλλιτέχνη εξαπέλυσε πυρά κατά των δύο γιατρών λέγοντας πως «προκειμένου να έχουν οικονομικές απολαβές, προέβησαν στην πλασμαφαίρεση, με τον κίνδυνο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή».
Παράλληλα, έκανε γνωστό πως θα ζητήσει και την κατάσχεση των παρανόμως εγκατεστημένων μηχανημάτων που βρίσκονται στο ιατρείο. «Θέλω να ληφθεί DNΑ για να διαπιστωθεί εάν ο Γιώργος είχε επαφή με κάποιο άλλο μηχάνημα».
Ερωτηθείς για τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναμένονται, ο κ. Λυκούδης απάντησε πως: «Οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις δεν ξέρω αν θα μας οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Νομίζω όμως ότι μόνο το σημερινό εύρημα ότι δεν υπάρχει προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι συνδέεται με την ιατρική ή τις ιατρικές πράξεις που έγιναν».
Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί ο οποίος πήγε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. «Θα εξεταστεί από Δευτέρα και θα επιβεβαιώσει την ώρα», υπογράμμισε.
Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου ΜαζωνάκηΒαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση.
Περισσότερο φως από τις τοξικολογικέςΑπροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σορό του τραγουδιστή.
Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
Βίντεο από το νεκροτομείο Αθηνών:
Παρούσα κατά τη διάρκεια της διαδικάσιας ήταν η Μαρία Γεραμάνη, η τεχνικός σύμβουλος που όρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι που υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής.
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