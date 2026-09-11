Μαρία Κορινθίου για τους Δίδυμους Πύργους: Έζησα το πανδαιμόνιο της 11ης Σεπτεμβρίου την πρώτη ημέρα του πανεπιστημίου μου
Μαρία Κορινθίου για τους Δίδυμους Πύργους: Έζησα το πανδαιμόνιο της 11ης Σεπτεμβρίου την πρώτη ημέρα του πανεπιστημίου μου
«Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα του παιδιού μου στο κολέγιο - πανεπιστήμιο και όλα κάπως ζωντανεύουν μετά από 25 χρόνια», έγραψε η ηθοποιός
Εικοσιπέντε χρόνια συμπληρώθηκαν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο με την πτώση των Δίδυμων Πύργων και η Μαρία Κορινθίου αποκάλυψε πως έζησε από κοντά το «πανδαιμόνιο» την πρώτη ημέρα που πήγε στο πανεπιστήμιο στην Αμερική.
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τη φοιτητική της ταυτότητα και μοιράστηκε με τους followers της τον πανικό και την αγωνία που βίωσε. Παράλληλα, σημείωσε πως τα συναισθήματά της είναι ανάμεικτα καθώς την ώρα που οι δυσάρεστες αυτές μνήμες ξυπνούν στο μυαλό της, η κόρη της ξεκινά τις σπουδές της.
Η Μαρία Κορινθίου έγραψε αναλυτικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «09/11 September 11th. Η πρώτη μου ημέρα στο Πανεπιστήμιο. Την ώρα που έβγαζα φωτογραφία για το student ID μου, μεγάλες οθόνες τηλεοράσεις με breaking news και το πρώτο αεροπλάνο να έχει πέσει στον πρώτο πύργο. Σοκαρισμένοι όλοι. Και ξαφνικά live να πέφτει και το δεύτερο αεροπλάνο στον δεύτερο πύργο. Το τρίτο αεροπλάνο απέτυχε να πέσει στον λευκό οίκο αλλά έπεσε στο πεντάγωνο Ουάσιγκτον. Ξεκάθαρα πια η Αμερική δεχόταν επίθεση. Σιωπή... τα μαθήματα να μην ξεκινούν και να περιμένουμε... και μετά σε λίγα λεπτά η κατάρρευση των πύργων. Ενημέρωση από τον advisor μου για εκκένωση. Πανδαιμόνιο. Κλείσιμο των πάντων, εντολή όλοι στα σπίτια τους, όλη η χώρα. Γραμμές τηλεφωνικές να μην πιάνουν, social και smart phones δεν υπήρχαν και φυσικά ούτε καν emails. 3 ημέρες κλεισμένοι στα σπίτια μας, μέχρι να ενημερωθούμε εκ νέου από τις ειδήσεις για τις εξελίξεις. Το έζησα το πανδαιμόνιο… Την πρώτη ημέρα του Πανεπιστημίου μου. Σήμερα η πρώτη ημέρα του παιδιού μου στο κολέγιο - πανεπιστήμιο και όλα κάπως ζωντανεύουν μετά από 25 χρόνια».
Δείτε την ανάρτηση
Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τη φοιτητική της ταυτότητα και μοιράστηκε με τους followers της τον πανικό και την αγωνία που βίωσε. Παράλληλα, σημείωσε πως τα συναισθήματά της είναι ανάμεικτα καθώς την ώρα που οι δυσάρεστες αυτές μνήμες ξυπνούν στο μυαλό της, η κόρη της ξεκινά τις σπουδές της.
Η Μαρία Κορινθίου έγραψε αναλυτικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «09/11 September 11th. Η πρώτη μου ημέρα στο Πανεπιστήμιο. Την ώρα που έβγαζα φωτογραφία για το student ID μου, μεγάλες οθόνες τηλεοράσεις με breaking news και το πρώτο αεροπλάνο να έχει πέσει στον πρώτο πύργο. Σοκαρισμένοι όλοι. Και ξαφνικά live να πέφτει και το δεύτερο αεροπλάνο στον δεύτερο πύργο. Το τρίτο αεροπλάνο απέτυχε να πέσει στον λευκό οίκο αλλά έπεσε στο πεντάγωνο Ουάσιγκτον. Ξεκάθαρα πια η Αμερική δεχόταν επίθεση. Σιωπή... τα μαθήματα να μην ξεκινούν και να περιμένουμε... και μετά σε λίγα λεπτά η κατάρρευση των πύργων. Ενημέρωση από τον advisor μου για εκκένωση. Πανδαιμόνιο. Κλείσιμο των πάντων, εντολή όλοι στα σπίτια τους, όλη η χώρα. Γραμμές τηλεφωνικές να μην πιάνουν, social και smart phones δεν υπήρχαν και φυσικά ούτε καν emails. 3 ημέρες κλεισμένοι στα σπίτια μας, μέχρι να ενημερωθούμε εκ νέου από τις ειδήσεις για τις εξελίξεις. Το έζησα το πανδαιμόνιο… Την πρώτη ημέρα του Πανεπιστημίου μου. Σήμερα η πρώτη ημέρα του παιδιού μου στο κολέγιο - πανεπιστήμιο και όλα κάπως ζωντανεύουν μετά από 25 χρόνια».
Δείτε την ανάρτηση
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