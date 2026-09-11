Γλυκερία για Γιώργο Μαζωνάκη: Βρεθήκαμε σε ένα πάλκο όταν έκανε τα πρώτα του βήματα, τον αποχαιρετώ με συγκίνηση
Γλυκερία για Γιώργο Μαζωνάκη: Βρεθήκαμε σε ένα πάλκο όταν έκανε τα πρώτα του βήματα, τον αποχαιρετώ με συγκίνηση
Λυπήθηκα πολύ για τον αιφνίδιο και άδοξο θάνατό του, σημείωσε η τραγουδίστρια
Με μία ανάμνηση από την εποχή που συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν έκανε τα πρώτα του βήματα, αποχαιρέτισε η Γλυκερία τον τραγουδιστή που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή.
Ο καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, και ανάμεσα στα πρόσωπα που λένε «αντίο» στον τραγουδιστή με δηλώσεις και δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν και η Γλυκερία.
Η ερμηνεύτρια προχώρησε την Πέμπτη σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που διατηρεί από τη συνεργασία τους, όταν εκείνος ξεκινούσε την πορεία του στο τραγούδι. Όπως έγραψε: «Λυπήθηκα πολύ για τον αιφνίδιο και άδοξο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός τόσο νέου ανθρώπου και αγαπημένου συναδέλφου. Με τον Γιώργο κρατώ όμορφες αναμνήσεις από την εποχή που βρεθήκαμε σε ένα πάλκο, όταν εκείνος έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, μετά την ανακοπή που υπέστη, ενώ βρισκόταν στην κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι, όπου είχε προγραμματίσει να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο τραγουδιστής φέρεται να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.
Η κλινική κάλεσε το ΕΚΑΒ στις 16:21 και επτά λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο διασώστης με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45. Οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η κατάστασή του κρίθηκε μη αναστρέψιμη. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Την ίδια ώρα, απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σορό του. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του, με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων να αναμένονται.
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής, οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Οι δύο συλληφθέντες, φορώντας χειροπέδες, μεταφέρθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης στις δικαστικές αρχές, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού.
Ο καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, και ανάμεσα στα πρόσωπα που λένε «αντίο» στον τραγουδιστή με δηλώσεις και δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν και η Γλυκερία.
Η ερμηνεύτρια προχώρησε την Πέμπτη σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που διατηρεί από τη συνεργασία τους, όταν εκείνος ξεκινούσε την πορεία του στο τραγούδι. Όπως έγραψε: «Λυπήθηκα πολύ για τον αιφνίδιο και άδοξο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός τόσο νέου ανθρώπου και αγαπημένου συναδέλφου. Με τον Γιώργο κρατώ όμορφες αναμνήσεις από την εποχή που βρεθήκαμε σε ένα πάλκο, όταν εκείνος έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, μετά την ανακοπή που υπέστη, ενώ βρισκόταν στην κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι, όπου είχε προγραμματίσει να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, ο τραγουδιστής φέρεται να αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.
Η κλινική κάλεσε το ΕΚΑΒ στις 16:21 και επτά λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο διασώστης με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45. Οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η κατάστασή του κρίθηκε μη αναστρέψιμη. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε και τυπικά στις 17:40.
Την ίδια ώρα, απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σορό του. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του, με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων να αναμένονται.
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής, οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Οι δύο συλληφθέντες, φορώντας χειροπέδες, μεταφέρθηκαν από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης στις δικαστικές αρχές, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού.
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