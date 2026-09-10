Γιώργος Μαζωνάκης: Συνταγές της Ιωάννας Γάκα είχαν εντοπιστεί σε φαρμακείο «εργοστάσιο αναβολικών»

Λειτουργούσε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Αυτό

και πως όλα συνέβησαν όσο περνούσαν φλεβοκαθετήρες στον Μαζωνάκη.

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Η ΕΛ.ΑΣ έκανε νωρίτερα κατ' οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό.



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Τέλος, ο λαϊκός τραγουδιστής είχε στο κεφάλι του ένα τσιρότο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν η γιατρός αλλά και η υπάλληλος,

Το κλιμάκιο της ΔΕΕ

για να διαπιστωθεί εάν έχουν προσπαθήσει να εξαφανίσουν στοιχεία μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη.

Τέσσερις φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία πήραν από την κλινική στο Κολωνάκι οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI»

Το υλικό που συγκεντρώθηκε τοποθετήθηκε σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν έξω από το κτίριο και πρόκειται να μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου.





Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί

Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.