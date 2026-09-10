Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Προκαλεί ο Τσελίκ, νέα επίθεση στην Ελλάδα για τη συνεργασία με το Ισραήλ, «ναζί» χαρακτήρισε τον Νετανιάχου
Προκαλεί ο Τσελίκ, νέα επίθεση στην Ελλάδα για τη συνεργασία με το Ισραήλ, «ναζί» χαρακτήρισε τον Νετανιάχου
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΑΚΡ, η Αθήνα καλλιεργεί την αντίληψη πως μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω συμμαχιών, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση κενή και αβάσιμη
Προκλητικός εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά ο Ομέρ Τσελίκ, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης με αφορμή τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ χαρακτήρισε τον Μπιεναμίν Νετανιάχου «ναζί».
Όπως υποστήριξε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) η Αθήνα καλλιεργεί την αντίληψη πως μπορεί να «περικυκλώσει» την Τουρκία μέσω συμμαχιών, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση «κενή και αβάσιμη».
«Η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Ομέρ Τσελίκ απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει να βρίσκεται στο πλευρό του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Ο εκπρόσωπος του AKP χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «ναζί», ενώ υποστήριξε ότι η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στο Ισραήλ καταδεικνύει, κατά την άποψή του, «σοβαρές αδυναμίες στην κατανόηση της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται ο κόσμος».
«Σήμερα φαίνεται ότι ο Ελληνας πρωθυπουργός επιδεικνύει ιδιαίτερη προθυμία και καταβάλλει ξεχωριστή προσπάθεια να βρίσκεται στο πλευρό του Νετανιάχου ή αυτής της ισραηλινής επιθετικότητας. Αναμφίβολα, αυτό δεν είναι θετικό ούτε για τον ελληνικό λαό», ανέφερε.
Ο Τσελίκ συνέδεσε μάλιστα τη συγκεκριμένη στάση με ζητήματα νομιμότητας, υποστηρίζοντας ότι όποιος «πιστεύει στη νόμιμη πολιτική και σε έναν νόμιμο κόσμο» δεν θα έπρεπε, όπως είπε, να υιοθετεί μια τέτοια προσέγγιση.
«Η ισχύς της Τουρκίας, τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, είναι σε θέση να αποτρέψει όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις λεγόμενες συμμαχίες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημία», δήλωσε.
Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η Τουρκία διαθέτει, όπως υποστήριξε, ισχυρή θέση τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και στο πεδίο.
Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του AKP επέμεινε στην ανάγκη διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας, καλώντας την ελληνική πλευρά να κινηθεί, όπως είπε, με «σοφία, πολιτική φρόνηση και κοινή λογική».
«Ολοι οι άλλοι κάποια στιγμή φεύγουν. Σε αυτή την περιοχή, στο τέλος, μένουμε εμείς και η Ελλάδα», ανέφερε.
«Το να παρασύρεται η Ελλάδα πίσω από τους υπολογισμούς και τις περιπέτειες ορισμένων μεγάλων δυνάμεων είναι κάτι που ένας Ελληνας πολιτικός δεν πρέπει να κάνει. Τελικά, αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας», δήλωσε.
Όπως υποστήριξε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) η Αθήνα καλλιεργεί την αντίληψη πως μπορεί να «περικυκλώσει» την Τουρκία μέσω συμμαχιών, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση «κενή και αβάσιμη».
«Η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
September 10, 2026
Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Ομέρ Τσελίκ απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει να βρίσκεται στο πλευρό του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Ο εκπρόσωπος του AKP χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «ναζί», ενώ υποστήριξε ότι η στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στο Ισραήλ καταδεικνύει, κατά την άποψή του, «σοβαρές αδυναμίες στην κατανόηση της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται ο κόσμος».
«Σήμερα φαίνεται ότι ο Ελληνας πρωθυπουργός επιδεικνύει ιδιαίτερη προθυμία και καταβάλλει ξεχωριστή προσπάθεια να βρίσκεται στο πλευρό του Νετανιάχου ή αυτής της ισραηλινής επιθετικότητας. Αναμφίβολα, αυτό δεν είναι θετικό ούτε για τον ελληνικό λαό», ανέφερε.
Ο Τσελίκ συνέδεσε μάλιστα τη συγκεκριμένη στάση με ζητήματα νομιμότητας, υποστηρίζοντας ότι όποιος «πιστεύει στη νόμιμη πολιτική και σε έναν νόμιμο κόσμο» δεν θα έπρεπε, όπως είπε, να υιοθετεί μια τέτοια προσέγγιση.
«Η ισχύς της Τουρκίας, τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, είναι σε θέση να αποτρέψει όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις λεγόμενες συμμαχίες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημία», δήλωσε.
«Η Τουρκία έχει τη δύναμη να αποτρέψει αυτές τις συμμαχίες»
Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι η Τουρκία διαθέτει, όπως υποστήριξε, ισχυρή θέση τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και στο πεδίο.
Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του AKP επέμεινε στην ανάγκη διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας, καλώντας την ελληνική πλευρά να κινηθεί, όπως είπε, με «σοφία, πολιτική φρόνηση και κοινή λογική».
«Ελλάδα και Τουρκία πρέπει να λύσουν τα ζητήματα στο τραπέζι»
«Ολοι οι άλλοι κάποια στιγμή φεύγουν. Σε αυτή την περιοχή, στο τέλος, μένουμε εμείς και η Ελλάδα», ανέφερε.
«Το να παρασύρεται η Ελλάδα πίσω από τους υπολογισμούς και τις περιπέτειες ορισμένων μεγάλων δυνάμεων είναι κάτι που ένας Ελληνας πολιτικός δεν πρέπει να κάνει. Τελικά, αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας», δήλωσε.
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